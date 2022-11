Az MLSZ és a Vasas FC saját halottjának tekinti Mészöly Kálmánt

Az MLSZ honlapján kiemelte, hogy Mészöly Kálmán a magyar labdarúgás legendás alakja, és a honi futball történetében egyedüliként vehetett részt játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnokságon. Három korszakban (1980-1983, 1990-1991, 1994-1995) összesen 61-szer irányíthatta a válogatottat, így játékosként és kapitányként egyforma számú meccs jutott neki. A játékosként és kapitányként elért válogatottságokat tekintve a magyar futball rekordere. Az is páratlan, hogy Géza fiával övék az egyetlen család, amelyben az apa (felnőtt-vb, 1982) és a fiú (U20-as vb, 2015) is kijuttatta világbajnokságra a magyar csapatot. Miután az edzősködéstől is visszavonult, éveken keresztül tanácsadóként segítette a Magyar Labdarúgó Szövetség munkáját. 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét vehette át, 2018-ban megkapta az MLSZ Életműdíját, ugyanebben az évben Budapest díszpolgárává választották.

A Vasas megemlékezésében kiemelte, hogy Magyarország és a világ labdarúgásának meghatározó alakja pótolhatatlan űrt hagyott maga után. A Vasas Futball Club Mészöly Kálmánt saját halottjának tekinti.

Markovits László, a Vasas SC elnöke a klub közleményében hangsúlyozta, hogy

"Mészöly Kálmán megkérdőjelezhetetlenül klubunk legnagyobb ikonjai közé tartozik, a neve összeforrott a Vasas labdarúgásáéval. Az 1960-as években ők tették világszinten is ismertté az egyesületet."

"Bár tudjuk, hogy ez az élet rendje, mégis nagyon fájó, hogy egyre kevesebben maradnak közöttünk ebből az aranygenerációból. Kálmán óriási egyéniség volt, különösen jó szívvel emlékszem vissza az utolsó találkozásaink közül arra, amikor elvittük neki a Hexagonál-kupát az otthonába és az új Illovszky-stadion felejthetetlen megnyitójára, amelyen még ő is ott lehetett. A Vasas család nevében ezúton is őszinte részvétünket kívánjuk Bardi Gyöngyinek, Kálmán feleségének, korábbi kiváló röplabdázónknak, aki az utolsó pillanatig példamutatóan állt férje mellett, valamint fiainak, Gézának és Kálmánnak, illetve az egész Mészöly-családnak" - tette hozzá Markovits László.