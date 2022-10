Szilágyi Liliána harcról beszélt, ezt üzente mindenkinek

Nem számítottam erre a díjra, de azt gondolom, hogy ezzel hatalmas esélyt kaptam, ahogy a téma és az a rengeteg ember is, aki érintett a bántalmazással kapcsolatban. Eljutott odáig a társadalom, hogy elkezdhetünk beszélni erről és ezáltal elkezdhetünk gyógyulni is. Könnyebb úgy gyógyulni, ha felvállaljuk a dolgokat és az is sokat segít, hogy nem hazudtolnak meg minket. Azért is lepődtem meg, hogy díjaztak, mert eddig az egész életem arról szólt, hogy senki nem hitt nekem és senki nem vette komolyan ezt a témát