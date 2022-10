Megrázó képek: gyerekek is meghaltak a szörnyű összecsapásban

Az összecsapások az utcán folytatódtak, ahol a szurkolók felgyújtottak öt rendőrautót. A legfrissebb adatok már 174 hivatalos halálesetről számolnak be. A rendbontásokban két rendőr is elhunyt. Egyes médiaértesülések szerint gyermekek is vannak az áldozatok között. Úgy tudni, hogy a stadion túlzsúfolt volt, 42 ezer jegyet értékesítettek 38 ezer férőhelyre.