Hoppá, már a télen távozhatnak a Fradi sztárjai

Könnyen lehet, hogy világsztárok ellen folytatja szereplését az Európa-liga kieséses szakaszában a Ferencváros. A márciusi nyolcaddöntőben jöhet akár a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, vagy a Juventus, de emellett az is kérdés, hogy a zöld-fehérek kikkel állnak ki jövőre.

Azt már korábban lehetett hallani, hogy érdeklődnek a legjobbak iránt, ez a mostani szereplés után csak növekedhet.



A továbbjutással nő a játékosok értéke, s ezzel a klub is értékesebb lesz

– mondta Orosz Pál vezérigazgató, aki szerint most ért be a 11 év kőkemény munkájának a gyümölcse.

Ryan Mmaee (balra) a vébén is bizonyíthat, Fotó: Bors



Arról már korábban lehetett hallani, hogy mindössze fél év után távozhat Adama Traoré, az 5 millió euróra taksált játékost a Premier League-ben szereplő Everton már a télen vinné. A középpályás Aissa Laidouniért már nyáron 4 millió eurót fizettek volna törökök, míg a védő Sammy Mmaee török és francia ajánlatokat kapott. Őket biztosan nehéz lesz megtartani, főleg úgy, hogy Mmaee – testvérével Ryannal együtt a marokkói, Laidouni pedig a tunéziai válogatottban jó eséllyel a vébén is szerepelhet.

A klub az ajánlatokkal csak konkrét megkeresés esetén foglalkozik, s csakis akkor enged el játékosokat, ha anyagilag és szakmailag is megéri.

- Mindhárom játékos ismert, és van irántuk most is folyamatos megkeresés, egy vb tovább növelheti az érdeklődést – mondta a Csakfocinak a világbajnoki szereplőkkel Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója, aki hozzátette, nem csak eladhat, vehet is játékost a vébéről a klub.