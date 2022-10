Furcsa problémába ütköztek Milákék, az elnöknek kellett közbelépnie

Ahogy az élet számos másik területén, a sportban is érezteti hatását az energia-veszélyhelyzet. Folyamatosan lehet arról hallani, hogy több létesítmény nem tud a megszokott módon üzemelni a hidegebb téli hónapok beálltával. Így jártak az úszók is, sőt, a Duna Arénában készülők már most bőrükön tapasztalják a változtatást. A 2017-ben átadott komplexumban az átlagosnál melegebb a víz, az ott gyakorlók ehhez szoktak hozzá.

Hidegebb lett a Duna Aréna vize Fotó: Árvai Károly

A Bors információja szerint a szokott 27 fokból kettőt levettek az energiatakarékosság jegyében, mindezt a római Eb-n a 4x200 m-es gyorsváltóval arany-, 100 pillén ezüstérmes Márton Richárdtól tudtuk meg, aki már újra ott edz az olimpiai bajnok Milák Kristóffal. A sportoló fél, ha a Duna Aréna vizének hőfokát tovább csökkentik, az tréningjeik rovására mehet.

Lementek 25 fokra, és ez nem éppen kellemes

– mondta Ricsi.

Kiemelt sportolókról van szó, éppen a híreket hallva dr. Wladár Sándor szövetségi elnök a következő tartalmú mailt küldte Kovács Norbertnek, a Duna Aréna főigazgatójának:

Kéréssel fordulok hozzád, a Duna Aréna versenymedencéjében edző Milák Kristóf és olimpikon edzőtársai megkeresése alapján, hogy a Duna Arénában 25 fokos vizet legalább 26 fokra felfűteni szíveskedjetek. A kérelmükben tett indoklással egyetértek, sportszakmai - élettani szempontból támogatható.

– írta Wladár a szerkesztőségünkhöz eljuttatott levélben.

A Duna Arénában számos sportoló készül egyébként, így a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, aki az iskoláját is itt működteti.