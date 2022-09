Sorra mondják le a meccseket II Erzsébet királynő halála miatt

Az egész világ gyászol, szeptember 8-án életét vesztette az Egyesült Királyság uralkodója, II. Erzsébet. A királynő 1952 óta ült a trónon.

96 éves korában hunyt el II. Erzsébet királynő

Halála érzékenyen érintette a sport világát is. A tegnapi angol és skót Európa-liga mérkőzéseken egyperces gyászszünetet tartottak, az Arsenal összecsapásán ráadásul az összecsapás közben, a félidőben tartottak némacsendet. Az angol válogatott csapatkapitánya, Harry Kane, valamint a legenda, David Beckham is megemlékezett a közösségi médiás felületeken a királynőről.

II. Erzsébet halálával a brit sportélet is rendkívül bizonytalanná változott. A brit kormány szeptember 9-re, péntekre nemzeti gyásznapot rendelt el, minden sporteseményt töröltek aznapra. A gyászidőszakot minden bizonnyal meghosszabbítják a hétvégére is, ez pedig azt jelentené, hogy a Premier League hetedik fordulója mindenképpen halasztásra kerül. Azonban nemcsak a hetedik, hanem a nyolcadik forduló is veszélyben van, ugyanis a temetésre minden bizonnyal szeptember 18-án, vasárnap kerül majd sor, ez pedig biztosan újabb országos leállást hoz majd.

A szeptember 13-14-i Bajnokok Ligája forduló megtartása azonban egyelőre biztosnak tűnik. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közleményben jelezte ki együttérzését a királynő halála miatt, arra viszont, hogy emiatt a teljes fordulót elhalasszák, kevés esély van. A november 20-án kezdődő világbajnokság miatt egyébként is roppant feszített menetrendbe nehezen férne bele a nemzetközi találkozók halasztása. Ettől függetlenül az angolok hisznek abban, hogy sikerül későbbre tolni a második BL-fordulót.