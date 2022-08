Országot váltanak? Döntöttek a jövőjükről a Liu testvérek

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang augusztus 8-án közleményt jelentetett meg az Instagramon, miután edzőjük, Csang Csing Lina Kínába költözött.

15 év közös munka, sok kihívás, sok nehézség, de még több felejthetetlen pillanat és siker

- kezdte Liu Shaolin Sándor az érzelmes bejegyzést.

"Lina a sport mellett az életre is nevelt minket, amiért a legnagyobb szeretettel és feltétel nélküli bizalommal állunk hozzá. Az eddig közösen felépített utat szeretnénk folytatni, ezért úgy döntöttünk, az idei felkészülést is együtt kezdjük el. Most egy darabig távol leszünk, de természetesen mindenhol aktívak maradunk és hamarosan találkozhattok velünk" – írták.

Csang Csing Lina gyerekkoruktól – előbb Kínában, majd 2012-től egy évtizeden át Magyarországon – egyengette a testvérpár útját a sportág csúcsaiig. 5000 méteres váltóban mindketten 2018-ban, Pjongcsangban lettek téli olimpiai bajnokok, majd egy sor világbajnoki és Európa-bajnoki arany után, az idei pekingi ötkarikás játékokon Shaoang egyéniben is nyert 500-on.

A Kínában is népszerű, komoly ottani szponzori háttérrel rendelkező korisoknak a szabályzat szerint egy évet ki kell(ene) hagyniuk a versenyzésből, hogy utána kínai színekben folytassák a karrierjüket. A terveiket egyelőre nem verték nagydobra, de a honi szövetség megkeresésünkre megerősítette korábbi közleményét, mely szerint Liuék csak edzőtáborozni utaznak Kínába, nem váltanak országot, továbbra is magyar színekben versenyeznek.

Kínában is kezdődött a kapcsolatuk

A Liu fiúkat Budapesten hozta világra magyar édesanyjuk, de gyerekkorukban már éltek és edzettek Kínában. Shaolin 12, Shaoang 9 éves volt, amikor apjuk a hazájába vitt őket, hogy ott kitanulják a rövid pályás gyorskorcsolya minden csínját-bínját. Azóta, 2007-től Lina az edzőjük, aki az utóbbi tíz évben Magyarországon dolgozva vezette őket a sportág csúcsára, most viszont hazatért a kínai válogatott edzőjének – ők pedig követik.