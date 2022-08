Nincsenek szavak, gyászol Bárdosi Sándor

Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 69. évében elhunyt idősebb Bárdosi Sándor – számolt be a szomorú hírről a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ). A legenda fia, Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó szintén megosztotta a szomorú hírt az édesapjáról.

"Többek között országos első osztályú bíróként és a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) elnyűhetetlen munkatársaként szolgálta a sportágat, számos hazai világversenyen felelt a résztvevők személyszállításáért, a logisztikáért. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a szövetség volt a második otthona, imádott bejárni, mindenkihez volt egy jó szava, vicce, sztorija, alapmondatának számított a „Neked bármit!” és a „Nem probléma, megoldjuk!”. És meg is oldotta... Betegsége alatt is folyamatosan bejárt dolgozni, no meg hogy találkozzon a kollégákkal, a barátokkal, a magyar birkózócsalád többi tagjával, optimizmusa, jókedve töretlen volt." - írta búcsúztatójában a magyar szövetség.