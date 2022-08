Mi lesz a családdal? Erre készül Lékai-Kiss Ramóna férje

Hiába volt érvényes a szerződése, nem marad Veszprémben, Európa egyik legjobb csapatában Lékai Máté. A válogatott kézilabdázó csupán harmadik-negyedik számú irányító lehetett volna a bajnoki ezüstérmesnél, ezért maga kérte, hogy inkább bontsák fel a szerződését. Lékai-Kiss Ramóna férjét szóba hozták a lengyel Plock mellett a portugál Benficával és a spanyol Barcelonával is, ő azonban nem készül arra, hogy külföldre igazoljon.



Nem arról van szó, hogy a játékost nem engedi el Ramóna. Máté számára a legfontosabb a család, nem akarja itthagyni szeretteit

– utalt arra a Bors informátora, hogy Lékai él-hal feleségéért és fiukért, Noelért.

Amikor megjelentek a hírek a külföldi lehetőségekről, a TV2 csinos műsorvezetője – akit munkája ezer szállal köt Magyarországhoz – is közös képet posztolt hármójukról, jelezve, csak így tudják elképzelni az életüket.



Lékai előtt most magyarországi lehetőségek vannak, de nagyon úgy néz ki, hogy a Bajnokok Ligájáról le kell mondania. Veszprém mellett ugyanis Szegeden sem fér be a keretbe. A Bors úgy tudja, hogy a játékos következő klubja a Ferencváros, vagy a Balatonfüred lesz. Lakhely szempontjából mindkettő ideális, s ezek a csapatok is érdekeltek a nemzetközi kupákban, ezért az irányítónak az európai porondról sem kell lemondania. S mivel jóval több játéklehetőséget fog kapni, amiatt sem kell aggódnia, hogy kimarad a válogatott keretéből. A nemzeti együttesben posztján elsőszámú választás Lékai, ez jó eséllyel a jövőben is így lesz.