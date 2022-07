Itt a vége? Felerősödtek a pletykák Kiss Ramóna férjéről

A lengyel Sportowe Fakty című hírportál szerint már a Bajnokok Ligája júniusi négyes döntője előtt is hallani lehetett a 34 éves irányító esetleges klubváltásáról, de ez akkor még csak vágyálomnak tűnt a lengyel együttes számára, most viszont felerősödtek az erről szóló hírek. Ezt igazolja az RT Handball nevű oldal értesülése is.

A kézilabdázó - aki a műsorvezető Lékai-Kiss Ramóna férje - távozását indokolhatja, hogy az egy évvel ezelőtt kinevezett Momir Ilic vezetőedzőtől meglehetősen kevés játéklehetőséget kap Veszprémben. A bajnoki döntő visszavágóján nem szerepelt csapata keretében, a BL-elődöntőre ugyan benevezték, de nem lépett pályára.

A Sportowe Fakty cikke szerint szenzációs lépés lenne a Lengyel Kupa-győztes klub részéről Lékai megszerzése, hiszen ő lenne az elmúlt évek egyik legjelentősebb erősítése Plockban. A csapatnak azért van szüksége irányítóra, mert a spanyol Niko Mindegia térde súlyosan megsérült, és legkorábban a következő szezon második felében térhet vissza a pályára. A posztján a volt szegedi orosz Dmitrij Zsitnyikov, valamint a Veszprémtől kölcsönbe érkezett Fazekas Gergő vár bevetésre, de az együttesre a korábbinál nagyobb terhelés vár a következő hónapokban, hiszen újra elindulhat a Bajnokok Ligájában.

A 147-szeres válogatott Lékai régebben a PLER KC, a Pick Szeged, valamint a szlovén RK Celje játékosa volt, a veszprémieket 2014 óta erősíti. A Wisla Plock spanyol vezetőedzőjével, Javier Sabatéval a magyar válogatottnál és Veszprémben is dolgozott együtt. A jelenlegi szerződése jövő nyárig szól, ám a cikk szerint ennél is komolyabb akadálya lehet a klubváltásnak, hogy a felesége, Kiss Ramóna televíziós műsorvezető a munkája miatt nem tudna az irányítóval tartani Lengyelországba.