Elárulta a bennfentes, erre készül Lékai-Kis Ramóna férje

Lengyel csapat jelentkezett be Lékai Mátéért a Veszprém kézilabdacsapatánál. Nem csoda, a válogatott irányító nagyon kevés lehetőséget kapott az elmúlt szezonban, éppen ezért érezte azt a Wisla Plock, hogy könnyen megszerezhető lenne. Egy dologgal azonban nem számoltak… Lékai információnk szerint semmiképpen nem szeretne távházasságban élni, feleségét, Lékai-Kiss Ramónát pedig munkája Magyarországhoz köti, több műsort is vezet a TV2 csatornájánál. Emiatt is dönthet úgy a 34 éves kézis, hogy jobb a veszprémi pad, mint az állandó játék.



Máté biztos, hogy nem dobja el a veszprémi esélyt egy bizonytalan lengyel légióséletért, távol a családjától – mondta a neve elhallgatását kérő informátor a Borsnak.

Fotó: Török Attila



Lékait egyébként itthon még Szegedre igazolhatna, ám ott se lenne biztosan alapember. A Ferencváros pedig nem tudna annyit fizetni, mint a Veszprém, ahol a legjobbak havi 10 millió forintos fizetést is kapnak.

Marad tehát minden bizonnyal Veszprémben, ahol meg kell harcolnia a helyéért, mivel az idei bajnoki döntőre be sem nevezték, s a BL vesztes elődöntőjében sem lépett pályára. De a legfontosabb, hogy nem kell elszakadnia Ramónától, s kisfiuktól, Noeltől.