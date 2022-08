Titoktartásra kérte Hosszú Katinka a násznépet

Mint az már többször megírtuk, Hosszú Katinka és vőlegénye, Gelencsér Máté egy életre szeretné meghosszabbítani kapcsolatukat, így bejelentették, hogy augusztusban összeházasodnak. Az édesapa, Hosszú István azt is megosztotta, hogy a pár lakóhelyén, Szentendrén lesz a nagy esemény.

Rómában, az úszók Európa-bajnokságán persze nem az esküvő a központi téma, hiszen az olimpiai-, világ- és Európa-bajnoknő egy fantasztikus csúcsot szeretne felállítani, miszerint pályafutása századik érmét akarja bezsebelni a versenyen. Ehhez mindösszesen négy medál hiányzik a gyűjteményéből. A helyszínen tartózkodó szövetségi kapitányt, Sós Csabát is kérdeztük a menyegzőről.

A szakember elmondta, hogy Katinka és leendő férje, Máté már átadta neki az esküvői meghívót, amit nagy örömmel fogadott el, és megígérte a nagy bajnoknak, hogy természetesen ott lesz a szentendrei ünnepségen. A kapitány többet nem árult el az esküvőről, mint mondta, Katinkáék magánügye, hogy mennyi információt csepegtetnek a közeledő nagy esemény előkészületeiről vagy éppen az esküvő időpontjáról.

Egy biztos, mindenki otthon lesz már azon a hétvégén, amikor örök hűséget fogadnak egymásnak. Hogy ez melyik napra esik, maradjon titok

– mondta a szakember.

Az úszónő a századik aranyra hajt Fotó: Kovács Péter

A Bors ugyanakkor több forrásból megtudta, hogy a nagy eseményre augusztus utolsó hétvégéjén, teljes titoktartásban kerül sor. A szerelmesek a násznéppel is megegyeztek abban, hogy nem szivárogtatnak információkat a nagy napról, és az is kizárt, hogy az esküvő alatt bárki is egy képet feltöltene a közösségi oldalára.

Hosszú Katinka és Gelencsér Máté tehát, úgy, ahogy az utóbbi időben számos jegyespár – Gyurta Dani és Iszak Eszti, Majka és Dundika vagy éppen Jennifer Lopez és Ben Affleck – tette, titokban kötik össze életüket.