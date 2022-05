Hosszú Katinka már a családalapításra gondol

Nyáron nem kevesebb mint három esküvőt tartanak Hosszúék. Az Iron Lady egy riportjában elmondta, hogy öccse Ádám nősül.

– Már megvan az esküvő időpontja, és én is ott leszek a lagziban – mondta Katinka. – Bizony, az igazi Iron Lady koromban valószínűleg nem lehettem volna személyesen ott a nagy eseményen, de mivel Katinka és a Lady egyre inkább elválik egymástól, már be is írtam a naptáramba Ádámék nagy napját.

Nem csak Katinkáék házasodnak, az úszónő öccse is nősül

Ha esküvő, akkor szervezés, ha lakodalom, akkor még nagyobb szervezés, ha pedig három lagzi egymás után, az hatalmas kihívás. Például az örömapának, Hosszú Istvánnak.

Hosszú István Fotó: Földi D. Attila

Mivel már biztos, hogy Katinka is elkel, egyre szaporodnak a feladataim. A fiamék már nagyon készülnek, én pedig azon gondolkozok, hogy mennyi kölcsönt vegyek fel a banktól – mondta nevetve a Borsnak István. – Boldog vagyok, hogy a gyerekeimet nagyon boldognak látom, szerintem szép életük lesz. Többet nem is akarok mondani, hiszen az esküvők igazán magánügynek számítanak.

Hosszú István még elárulta, lesz egy harmadik esküvő is a családban, amelyik különösen nagy feladat elé állítja őket. Az unokaöccs adta be a derekát és oltár elé vezeti kedvesét. Ráadásul Kanadában, Torontóban.

– Oda el is kell jutnunk, szóval nem elég az itthoni esküvők megszervezése, erre még az utazással kapcsolatos macerás feladatokat is meg kell oldani, ha ott akarunk lenni a lagziban. És, ott akarunk lenni – jelentette ki a papa.

Többekben felmerült, amikor Hosszú Katinka bejelentette nyári esküvőjét, hogy a bajnoknő befejezi az úszást.

– Hogy mikor hagyom abba, az csak az én egyéni döntésem – fogalmazott egy korábbi rádiós beszélgetésben Hosszú Katinka. – Mint az is, hogy már egyre jobban foglalkoztat a családalapítás.

Ez egybe cseng édesapja korábbi nyilatkozatával. Hosszú István a Ripostnak elmondta, nagyon szeretne unokát, élvezni a nagypapa szerepet.