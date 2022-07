Természetesen a magyar celebvilágban is számos szurkolója van a Forma-1-nek. A 37. Magyar Nagydíjra a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron a feleségével Bettivel érkezett, a friss házasok, a szintén olimpiai bajnok Gyurta Dániel nejével, a műsorvezető, Iszak Eszterrel futott be. De Hanga Ádám kosárlabdázó, Liptai Claudia és Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója is megjelent.

Szántó Betti és Szilágyi Áron Fotó: Szabolcs László

Iszak Eszter és Gyurta Dániel Fotó: Szabolcs László