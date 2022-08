Dárdai Németországból üzent Rossinak

Minden résztvevő számára óriási siker, hogy a Mol Fehérvár labdarúgócsapata idegenben 2-1-es győzelemmel kezdte az 1. FC Köln elleni párharcot a Konferencia-liga csoportkörébe jutásért. A német Bundesliga-klub otthonában német vezetőedző, Michael Boris dirigálta a Vidit, aki a hajrában becserélte a német balhátvédet, Marcel Heistert - de a legnagyobb visszhangot mindenképpen a Berlinben született, kettős állampolgárságú Dárdai Palkó csodás gólja és remek játéka kapta a német sajtóban.

Korábbi szövetségi kapitányunk, a Herthánál futballistaként és edzőként is klubikonná vált Dárdai Pál legidősebb fia tavaly télen szerződött Székesfehérvárra.

Dárdai Palkó pazar gólja bravúros Vidi-győzelmet ért KölnbenFotó: molfehervarfc.hu

Öccsével, az azóta is a Herthát szolgáló Dárdai Mártonnal ellentétben ő már akkortájt letette a garast a magyar válogatottság mellett. Legalábbis a részben hazánkban rendezett 2021-es utánpótlás-Eb előtt Gera Zoltán szövetségi edző beválogatta őt az U21-es válogatottunkba - de a korábbi korosztályokban még német színekben szerepelt szélső egy sérülés miatt végül lemaradt a tornáról.

Az idei teljesítménye alapján nem lenne meglepő, ha a Dárdai fiú ősszel a magyar A-válogatottba kapna meghívót, immár Marco Rossitól. Palkó az új szezonban eddig 8 tétmeccsen szerepelt a Vidiben, ezeken 3 gól mellett 6 gólpasszal segítette a csapatát.

– Nagyon boldogok vagyunk a győzelmet követően és annak is örülök, hogy én lőttem csapatunk második gólját, sikerült jól eltalálnom és a léc alá lőnöm a labdát. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy még csak a párharc felénél vagyunk, ma este még örülünk, holnaptól azonban már a visszavágóra kell készülnünk. Ellenfelünk fizikális, erős csapat, ezt ma is bizonyították, nem véletlenül szerepelnek a német Bundesligában, de így is pariban voltunk velük. Jövő héten hazai pályán is szeretnénk meglepetést okozni! – idézte Dárdai Palkót a kölni győztes gólja után a Mol Fehérvár honlapja.