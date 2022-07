Váratlan fordulat Dárdai ügyében, óriási örömhírt kapott a család

Hónapok óta biztosra vette a német sportsajtó, hogy az édesapja, Dárdai Pál leváltása után kegyvesztetté vált Dárdai Márton kénytelen távozni a Hertha labdarúgócsapatától. A legújabb átigazolási fejlemények azonban éppen az ellenkezőjére utalnak.

Fotó: Instagram

A hírek szerint féltucatnyi Bundesliga-klub - köztük a Borussia Dortmund és az RB Leipzig is - érdeklődik a 20 éves, német válogatottságra is esélyesnek tartott középső Dárdai-fiú iránt. Csakhogy a jelek szerint az érte sorban álló sztárcsapatok is hoppon maradnak.

A Hertha ugyanis mintegy 3,5 millió euróért (1,4 milliárd forint) eladja a német olimpiai válogatott Jordan Torunarighát a belga Gentnek, mint ahogy a másik bal lábas belső védő, a paraguayi Omar Alderete sem marad, őt a spanyol Getafe vinné. A tekintélyes szaklap, a Kicker szerint a távozásukkal egyszeriben nélkülözhetetlenné válik a hasonló poszton játszó Dárdai Márton.