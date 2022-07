Most közölte az örömhírt Kapás Boglárka

Ahogy arról beszámoltunk, másodszor is megfertőződött a koronavírussal Kapás Boglárka. Az olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszó most azonban örömhírről számolt be: kigyógyult a betegségből.

Ma már lemerészkedtem az uszodába így a covid után, de nagyon legyengített a vírus, úgyhogy nem tudom, mikor fogok tudni igazán elkezdeni edzeni - írta Kapás Boglárka.

Hozzátette:

Tudjátok, fő az egészség és utána a többi! Vigyázzatok magatokra!