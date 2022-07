Súlyos döntés előtt áll az újraélesztett Eriksen

Bő egy évvel a futballpályán történt újraélesztése után végképp egyenesbe jön Christian Eriksen pályafutása. A tavaly június 12-i dán-finn Eb-meccsen a halált megjárt középpályást magasabb fizetéssel csábítja a Manchester United, mint amennyit a drámája előtt az olasz Internazionale bajnokaként keresett. Tehát súlyos döntés előtt áll.

A dán válogatott mind a hat tavaszi meccsén játszottFotó: Instagram

Három évre szerződteti Eriksent a Manchester United – értesült a The Athletic. A 30 éves dán irányító szóban már megegyezett a Premier League-ben legutóbb csak hatodik, így a BL-szereplésről is lemaradt angol sztárklub illetékeseivel. Csak az orvosi vizsgálat van hátra a szerződéskötéshez – igaz, esetében ez nem rutinfeladat, hiszen a tavaly nyári Európa-bajnokság dán-finn csoportmeccsén percekre leállt a szíve.

Eriksennek tavaly szerződést kellett bontania addigi kenyéradójával, az Interrel. Olaszországban ugyanis nem engedélyezték a további játékát. Nem úgy Angliában, ahol februárban a beültetett defibrillátorral is visszatérhetett a pályára. Az újoncként a 13. helyen végzett kiscsapatban 11 bajnokin egy gól és négy gólpassz volt a mérlege, míg a dán válogatottba két góllal és egy assziszttal tért vissza.

Eriksen már a hónapokig tartó kényszerpihenője végén is hangsúlyozta: a legfőbb célja, hogy visszatérhessen a dán válogatottba, és szerepelhessen a téli, katari világbajnokságon. Március óta újra játszik is a nemzeti csapatában (már 115 szereplésnél tart), idén egy meccset sem hagyott ki.

– Christian egy topjátékos, hihetetlen egyéniség, aki minőséget és nyugalmat jelent a csapatának. Elég neki adni a labdát, ő mindig megtalálja a legjobb megoldást. Nem tudhattuk, mikor nyeri vissza a formáját, de lenyűgözően gyorsan sikerült neki – áradozott róla brentfordi edzője, Thomas Frank, miután áprilisban egy Eriksen-góllal 4-1-re nyertek a Chelsea otthonában.

Rábízná a csapata mozgatását az MU új holland menedzsere, Erik ten Haag is, aki télen még az Ajaxba csábította őt. A manchesteriek a jelek szerint megelőzték a többi érdeklődőt – többek között az Evertont és Eriksen korábbi klubját, a Tottenhamet –, talán a jókora fizetéssel is. A topfutballba most visszatérő játékos brit sajtóhírek szerint többet (hetente 70 millió forintnak megfelelő fontköteget) kereshet az Old Traffordon, mint a drámája előtt az olasz bajnok Internél (heti 58 millió forint).