Lékai-Kiss Ramóna vallomása: Nálunk a gyerek a főnök!

Lékai-Kiss Ramónát tiniként ismerte meg az ország, mikor színész palántaként az akkor még futó, Barátok közt-ben szerepelt. Fiatal felnőttként is céltudatos volt, családanyaként pedig, ugyanolyan határozott nőnek tűnik. Azonban a Bors újságírójának őszintén elmesélte, hogy otthon, a négy fal közt milyen is náluk az élet.

Hazugság lenne azt mondani, hogy a házban mi parancsolunk. Akinek van kicsi gyereke otthon az biztosan tudja, hogy az csak egy hiú ábránd, hogy a szülők mondanak meg mindent. A kis hároméves Noé, na nálunk tényleg ő a főnök – viccelődött Rami, mikor megkérdeztük, vajon a családban kinek a kezében van a gyeplő.

Ramóna nem tagadja: kisfia a főnök otthon

Jöhet a testvér is!

Rami azt azért hozzá tette, hogy attól, hogy bizonyos dolgokban engednek a gyermeki zsarolásnak, azért nekik is meg vannak a szülői módszereik, és természetesen csak a gyermek gondolja úgy, hogy ő a főnök.

Addig, míg nincs tesó, és mi is állandóan a rendelkezésre tudunk állni, nincs gond ezzel szerintem. Megadjuk neki a kellő figyelmet, és szeretetet. Imádjuk, de már nagyon vágyunk egy testvérre is, hogy legyen Noénak is egy testvéri szövetségese – mondta el nekünk a gyönyörű színész-műsorvezető, és hozzá tette, hogy a tíz évvel fiatalabb húgával szuper testvéri kapcsolatban vannak, neki az ő húga a szövetségese. Debóra, aki tavaly decemberében jelentette be várandósságát, egyébként nagyon szeret vigyázni a kis Noéra, de nemsokára ő is anyuka lesz, így a testvérpár kölcsönösen felügyelhet majd egymás babáira.

Karrier és család

A műsorvezető mesélt nekünk arról is, hogy hogyan tart egyensúlyt a család és a karrier okozta feszültségben.

– Egyrészről nálam nem állhat a karrier a család elé. Nem vagyok karrierista. Szeretem a munkám, élvezem is, de ha jönne még egy csomó gyerek (nevet), akkor szó nélkül háttérbe helyezném magam. Másrészt, a munkám hál’ Isten olyan, ami mellett viszonylag könnyen megoldható, hogy gyerekek mellett végezzem , hiszen van olyan, hogy csak pár napot kell dolgoznom egy héten, a többin, otthon lehetek. Továbbá, olyan szerencsések vagyunk Mátéval, a férjemmel, hogy nagynénik, nagymamák, papák egész hada áll epekedve és készenlétben gyerekvigyázóknak – mesélte nevetve a sztármami, és hozzáfűzte, hogy ugyan Noéval is kerek az életük, de jöhetne akár több kis tesó is, reméli hamarosan így lesz.

Több testvér is érkezhet Noéhoz Fotó: Lékai-Kiss Ramóna Facebook

Sztárban sztár

Lékai-Kiss Ramóna nagyon élvezi, hogy új oldalát is megmutathatja a Sztárban sztár zsűriszékében. Elmondta, hogy nagyon igyekszik nem részrehajlónak lenni, akkor is, ha régi ismerősökkel, kollégákkal áll szemben. Új, és jóleső élmény számára az is, hogy első olyan munkája ítészként szerepelni a műsorban, amikor nem kell szöveget megtanulnia, csak magát adnia. Ezen kívül elmondta azt is, hogy nagyon hiányzik neki a kőszínház hangulata, a próbák is, és rövid távú terve, hogy visszatérjen a színházi színpadra is.

Kétlaki család

A Lékai-Kiss család kétlaki életet él: többnyire Veszprémben vannak, ahol Rami férje, Lékai Máté irányító poszton játszik a Telekom Veszprém kézilabda csapatában. Amikor, pedig a munka Budapestre szólítja bármelyiküket, a fővárosban laknak, amíg szükséges.

Máté és Rami tökéletes egységet alkot Fotó: Lékai-Kiss Ramóna Facebook

Tudta-e?

Rami testvére, az éppen állapotos Debóra, pedig, szintén egy kéilabdázóval: a Ferencváros válogatott beállójával, Schuch Timuzsinnal alkot egy párt. Debiék nyár végére várják kisfiúkat.