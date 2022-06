Katalin hercegnét meghívták Budapestre

Kate Middletont maga II. Erzsébet királynő bízta meg a sport népszerűsítésével. A sportos, háromgyerekes hercegnő februárban egy videót tett közzé, amelyben megmutatta rögbis képességeit.

Könnyen lehet, hogy a hercegné jövő héten Magyarországon követheti a sportág kontinenstornáját.

A Magyar Rögbi Szövetség levélben meghívta Budapestre Kate Middletont is – nyilatkozta lapunknak Kiss Antal, a Magyar Rögbi Szövetség elnöke.

– Egyelőre nem kaptunk választ az invitálásra. A rögbi nem csak a királyi családban népszerű sport. Közel két és fél millióan játsszák a szigetországban ezt a játékot. Amikor az angolszász turisták a magyar fővárosba jönnek, gyakran látogatnak el a Budapest Rugby Centerbe, hogy megnézzék a walesi származású Gareth Lloyd által vezetett magyar csapat mérkőzéseit. A hazai klubokban egyébként is sok Magyarországon dolgozó külföldi játszik, köztük sok az olasz, francia, ír és amerikai, de a diplomáciai testületek tagjai is előszeretettel csatlakoznak egy-egy jótékonysági mérkőzéshez. Az Eb-re most meghívtuk Ganxsta Zolee-t is, akit arra szeretnénk kérni, hogy segítsen még népszerűbbe tenni itthon is ezt a sportot. A rocksztárok közül nem ő az egyetlen, aki szereti a rögbit. Bob Geldof, a híres Live Aid koncert szervezője és Bono, a U2 énekese is gyakorta biztatja kedvenc rögbi csapatát.

A királyi család több alkalommal is járt Magyarországon. Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő 1973-ban például a Bábolnai és a Dióspusztai Állami Gazdaságokat tekintette meg, ahol lovasbemutatókon is részt vettek. Később pedig az 1984-ben Szilvásváradon megrendezett 7. négyesfogathajtó világbajnokság vendége volt a királyi pár. Majd 1993-ban ellátogattak Bugacra és Kecskemétre is.

A Kincsem Parkban rendezik az Eb-t

A Magyar Rögbi Szövetség 2022. június 17-19 között a Budapest Rugby Centerben rendezi meg a kontinens legnagyobb versenyét a 24 csapatos Rugby Europe 7’s Trophy Európa-bajnokságot. Az EB első fordulóját június 12-13-án rendezik Zágrábban, majd öt nappal később a Budapesten folytatódik és zárul a verseny a Kincsem Parkban.