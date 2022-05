Pokoli rossz vagyok! Elképesztő vallomást tett a teniszvilág ifjú sztárja

Még a királynő is levélben köszönte meg Emma Raducanu szolgálatait. A román papától, kínai mamától származó, Torontóban született angol teniszező tavaly a US Openen aratott egyesben győzelmet, hamarosan az Elle magazin címlapján jelenik meg a fényképe. A vele készült interjúban több olyan fotó is látható, melyeken divatos ruhát visel.

Mint elmondta, a Dior-márkát kedveli, a pályán pedig – a női egyéni mellett – a skót Andy Murray-vel szeretne vegyes párosban rajtolni az idei wimbledoni nem hivatalos füves pályás világbajnokságon.

Ami kedvenc éltelét illeti, a kínai nagymama és édesanyja főztjét szereti, mindegy, mi az, csak kínai legyen. New York-ban, a US Open-győzelme után a szüleivel kiadós kínaigombóc-ebédet fogyasztott. Ma is szívesen visszalátogat Bromley-be, és az utcán a Tilos a labdajáték feliratú tábla alatt teniszezik.

– Egészen kislány koromban akkor kerültem kapcsolatba a tenisszel, amikor édesapám egy parkban lévő pályán edzést vezetett -emlékezett Raducanu. – Később kosárlabdáztam, motokrosszoztam - utóbbi sportág remekül fejlesztette az ügyességemet.

Ha nem teniszezne, alkalmasint jogász végzettségét hasznosítaná, de ügyvédként pokoli rossznak tartja magát, következésképpen azt a foglalatosságot sohasem vállalná be. Több nyelven beszél, még a mandarint is tudja, és természetesen a idei wimbledoni egyéni versenyen az élen szeretne végezni.