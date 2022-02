"Jövőre megnősülök" - nagy bejelentést tett a magyar sztár

Sűrű év elé tekint az UTE Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok sportlövője. Péni Istvánnak nem csak a lőállásban kell teljesítenie, hanem az iskolában, az egyetemen is nagy feladat vár rá. Jövőre pedig a tervek szerint nősülni fog.

Néhány hét múlva Norvégiában, a kontinens viadalon próbál a céltábla kellős közepébe lőni az újpestiek bajnoka. Péni István ezúttal a légfegyveres versenyen, tíz méterről szeretne minél jobb eredményt elérni.

– Három számban neveztek be engem a norvégiai versenyen (ebből kettő, az egyéni és a vegyespáros olimpiai szám), és csapatban – mondta Péni István. – Mindig érdekes a vegyespáros, hiszen ott nem csak magadra vagy utalva, hanem a párod eredménye is nagyon fontos a végelszámolásban. A lövészet alapvetően egyéni sport, ezért is izgalmas mindenkinek, nekünk is. A párom Mészáros Eszter, akivel a tokiói olimpián is együtt szerepeltünk, szerintem teljes az összhang köztünk, mindketten arra koncentrálunk, hogy a lehető legjobbat kihozzuk a versenyből. Segíteni ugyan nem tudunk a másiknak a verseny alatt, de nagyon bízunk a másikban.

Mivel a vegyespárosuk vezeti a világranglistát, ezért automatikusan kijutottak az Európa-bajnokságra, ahol, bár Péni István nem mondta ki, de ha két jó sorozatot után a döntőben is lőhetnek, a legfényesebb érmet is bezsebelhetik.

– Fontos az Eb, de igazából szeptemberben élesedik ki a küzdelem, hiszen világbajnokság lesz, ami már sok pontot hozhat az olimpiai kijutáshoz. Én nagyon szeretném, ha minél hamarabb összejönne a párizsi kvótám. Később már ne kelljen azzal foglalkoznom, hogy még nincs meg a beszállókártyám a Párizsba induló repülőgépre – mondta.

A 25 éves Péni István a Corvinus Egyetemen tanul, és éppen a szakdolgozatát írja. Már csak két vizsgája van hátra, és a szakmai gyakorlat:

Gondolni kell a jövőre is, és számomra mindig fontos volt a tanulás.

Az egyetemen gazdálkodási és menedzsment szakon, angol nyelven próbálom megszerezni a diplomát. Májusig erőltetett menet lesz, de ha minden sikerül, akkor a jövő évi vb-re már 'csak' a sporttal kell foglalkoznom."

Végezetül Péni István – akit egyszerűen csak Istóknak becéznek a lőtereken – egy titkot is elárult.

Bizony, már az eljegyzésen is túl vagyunk a párommal, a hetedik együtt töltött karácsonykor jelentettük be, hogy együtt gondoljuk a jövőnket.

– A menyasszonyom, Szanja Vukasinovics, aki maga is kiváló sportlövő, mindenben a támaszom. De azt ne kérdezze, mikor lesz az esküvő, mert pontos dátumot még nem mondhatok. Talán jövőre, addig a barátaim nyári lagzijain – mert lesznek – próbálom ellesni a titkokat, hogyan is kell esküvőt rendezni – mondta Péni.