Társkeresőn talált rá a szerelem a válogatott focistára

Az egykori pengés középpályás bevallja, utóbbiban, azaz a kései szerelemben már nem nagyon hitt, de a csoda megtörtént a négyszeres válogatott MTK-futballistával, Kékesi Rezsővel.

– 2017-ben váltam el magyar feleségemtől Svájcban, ott a légiós élet, a futball után addig dolgoztam, ameddig most 28 éves, Yverdonban orvosi asszisztensnek tanuló leányom, Fruzsina él – folytatja.

Miután a financiális alapokat megteremtette leánya boldogulásához, hazatért, elvégre szülőhaza csak egy van. A 64 éves, Verebes Mágus által Rőzsének becézett középpályásra tavaly aztán rátalált a szerelem.

"Meglátja, Mester, menni fog!" - ezt énekelte az MTK futball-együttese. A mikrofonnal Kékesi Rezső, mellette a Verebes Mágus, a kék-fehérek edzője Fotó: Facebook

–Egykori bokszoló barátom, Kiss Zoltán a tudtom nélkül feltett a Tinderre, és szinte azonnal válaszolt egy hölgy. Karolin azóta is a kedvesem. Jellemvonásaink tökéletesen passzolnak egymáshoz, érdeklődési körünk is azonos. Fodrásznőként Kispesten bérel széket, amint teheti, rohan haza, én pedig nyugdíjas futballistaként az ügyes-bajos dolgok intézésébe segítek be.

A nála tizennégy évvel fiatalabb hölgyet rajongásig szereti, gyakorta ruccannak le az exválogatott labdarúgó nagynénje Zamárdiban lévő nyaralójába, háborítatlanul élvezik a vizet, nyugalmat.

–Karolin remekül főz, az én szájízemnek megfelelően készíti a töltött káposztát, a húsgombócokat káposztalevél mellőzésével tálalja. Mondhatom, mennyei, bár bevallom, én inkább leveskedvelő vagyok.

S mivel Kékesi két egykori csapattársával, Gáspár Józseffel és Boda Imrével olykor tiszteletét teszi a kék-fehérek futballmeccsein, Karolin is vele tarthatna. De nem teszi.

–Erre a szerelmem azt mondja, a futball az én felségterületem, annak élvezetében nem zavar.