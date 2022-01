Szuper páros, Király Gábor segíti a legjobb magyar futballistát

A Dunaszerdahely magyar légiósát, Schäfer Andrást 2020. december 10-én ledöntötte a lábáról a koronavírus. Szerencsére a tüdejét nem érte támadás, viszont az asztmája erősen megkínozta. Amikor felépülése után elkezdhette az alapozást, ahhoz az exkapus, Király Gábor nyújtott segítséget.

S Fotó: Facebook

"Futhattam 2020 decemberében, és futottam most is Gábor füves pályáján" – nyilatkozta a Borsnak a 22 éves válogatott középpályás, akit az MLSZ a 2021-es év legjobbjának választott. Király egy hónapja is invitálta Andrást, ráadásul az exkapus fia, a tehetséges hálóőr, Király Matyi is segített.

"A mostani lövőedzéseimbe besegít hét évvel idősebb bátyám, Péter, az egykori NB I B-s kosaras, illetve Király Gábor fia próbálta útját állni a lövéseimnek" – mesélte a DAC őszi legjobbja.

Schäfer 2021-es nagy berobbanása okairól elárulta, élt azzal az eséllyel, hogy megsérült a válogatott néhány kulcsembere, illetve a Király Gábornál eltöltött alapozás is a hasznára vált. Utóbbi miatt remek a kondija, ráadásul elkötelezett ember, aki mindent megvalósít, amit a fejébe vesz. Elárulta, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány videózással, egyéni beszélgetéssel körvonalazza a feladatát, ezért vethető be András a középpálya bármelyik pontján, akár támadóként is. Sőt, néhány évvel korábban középső védőt játszott.

"Erre a képességemre az agárdi Sándor Károly Akadémián képeztek ki. Sokat számított a Genovában és Veronában eltöltött időszakom, ott váltam felnőtt mentalitású profi játékossá" – magyarázta lapunknak.

A Nemzetek Ligájában a legerősebb három riválist kapta a magyar válogatott, amely az Eb-győztes olaszokkal, az kontinensbajnoki második angolokkal, továbbá a Hansi Flick kapitány által újjáépített németekkel találkozik. Schäfer András nem tart semmitől és senkitől.

"Felidézhetjük a 2021-es csodálatos Eb-emlékeinket, mivel a Nemzetek Ligájában június 4. és 11. között négy meccset játsszunk. Az angolok ellen itthon, az olaszokkal idegenben, Németországgal idehaza, majd a londoni Wembleyben ismét az angolokkal találkozunk. Szükségtelen megijedni, ebben az időszakban szerezhetünk pontot, pontokat, elvégre nem nyomja teher a vállunkat."