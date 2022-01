Nem kertelt a magyar kézis, világklasszis párost alkot csapattársával

Nagy László, a magyar válogatott csapatvezetője első ellenfelükről, Hollandiáról elmondta, jó erőt képviselő csapat, amelyet jó képességű kézilabdázók alkotnak, a többségük erős bajnokságban játszik.

Bodó Richárd

"Mindenféle teher nélkül érkeznek, és meg akarják mutatni, hogy hasonló utat járhatnak be, mint a holland női szakág" - magyarázta a szakvezető. "Nagyon oda kell figyelnünk, tudván, hogy számunkra az első mérkőzés egy kicsit nehezebbnek ígérkezik, hiszen át kell esnünk a tűzkeresztségen ennyi néző előtt."

Az új budapesti csarnokban, az MVM Dome-ban húszezer néző szurkolhat a magyar válogatottnak, amelynek játékosa, Bodó Richárd a Borsnak elmondta, a drukkerek lelkesedése óriási erőt adhat.

"A negyeddöntős szereplést nem adják ingyen, de a multifunkcionális csarnok mérete, hangulata utánozhatatlan, nagy erőt fog adni" - fogalmazott a szegedi klasszis, aki az ellenfeleinkről is beszélt. "Első riválisunk, Hollandia az a fajta válogatott, mely sose teszi lábhoz a fegyvert. A feljövőben lévő portugálok az európai kupaporondon is közelítenek a legjobbak felé, ezért izzadságos 60 perc vár ránk. Nem beszélve Izlandról, a szigetiek – futballistáikhoz hasonlóan – nem kérnek, de nem is adnak kegyelmet. A három közül ez ígérkezik a legfogósabb feladatnak."

Bodó úgy véli, a válogatott beállósával, Bánhidi Bencével alkotott játékkapcsolata a világ talán legjobbja.

"Bence a válogatottnál a szobatársam, hihetetlen lendület jellemzi azóta, amióta tudja, hogy kedvesétől kislánya születik. Ezen az Eb-n átmegy a falon is, és hála Istennek, a derékfájása a múlté."

Bánhidi Bence kisebb derékfájdalmai miatt kihagyta a Bahrein elleni találkozót, ezúttal pedig elmondta, hogy már majdnem tökéletes állapotban van, jót tett neki a két plusz nap pihenő. A hollandok elleni meccset követően a magyar válogatott vasárnap 18 órától Portugáliával, kedden 18 órától pedig Izlanddal találkozik a budapesti MVM Dome-ban. A középdöntőbe az első két helyezett kerül, onnan pedig az első három vehet részt a döntő hétvégén.