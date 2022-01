Dzsudzsák még mindig kelendő, kiderült, hol folytatja a veterán focista - hivatalos közlemény

Napok, hetek óta tartotta magát a hír, mely szerint a szlovák bajnokságban szereplő felvidéki Dunaszerdahely futballcsapata Dzsudzsák Balázzsal erősítene a téli szünetben. A 35 éves, korábban 108 válogatottságig jutó középpályás tehát Hollandia, Oroszország, Törökország majd az Egyesült Arab Emírségek után újra légiósnak állhat.

Dzsudzsák tavaszra is marad DebrecenbenFotó: dvsc.hu

A pletykák hatására közleményt adott ki róla jelenlegi klubja, az NB I 9. helyén telelő DVSC.

"Bár szokás szerint rengeteg pletyka, találgatás és meg nem erősített sajtóinformáció látott napvilágot Dzsudzsák Balázst illetően, a DVSC ezúton tudatja, hogy a 108-szoros válogatott labdarúgó továbbra is a Loki mezében ragadhatja tapsra a szurkolókat. A debreceni csapatkapitány a DVSC élő szerződéssel rendelkező játékosa, és a tavaszi idényben is az marad. Klubunkhoz egyébiránt semmilyen másik csapattól nem futott be hivatalos megkeresés Dzsudzsák Balázs kapcsán"

- olvasható a Loki hivatalos honlapján.