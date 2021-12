Szilágyi Áron bevallotta, nincs formában karácsony előtt

Szilágyi Áron, miután nagyon óvatosan kipróbálta a vadonatúj mászófalat, készségesen válaszolt a Bors feltett kérdéseire.

Kötelességének érzi, hogy esetenként jótékonykodjon?

Több éve már, hogy az alapítvány nagykövete lettem – válaszolt a bajnok. – Bevallom, mindig nagy örömmel tölt el, amikor látom a csillogó szemű gyerekeket, boldog vagyok, hogy örömet szerezhetünk nekik és engem is jó érzéssel tölt el a tudat, hogy valamennyire magam is hozzájárulhattam ehhez. Most is szívesen ajánlottam fel a közmédia által szervezett Jónak lenni jó adománygyűjtő akciónak azt a sisakomat, amiben harmadik olimpiai aranyérmemet nyertem Tokióban.

Túl a jótékonykodáson, térjünk vissza a sporthoz, a víváshoz. Megérdemelt pihenője után, mikor tért vissza az edzőterembe?

Durván egy hónappal ezelőtt kezdtem meg az erőnléti edzéseket, és persze akkor már kardot is ragadtam, és persze iskoláztam is. Mivel tudtam, hogy ezen a hétvégén rendezik az országos bajnokságot, a lehető leggyorsabban akartam formába kerülni.

Gondolom azzal tisztában van, hogy mindenki, a szembe találkozik Szilágyi Áronnal a páston, a bajnokot akarja legyőzni...

Állok elébe – válaszolt nevetve. – Az kétségtelen, hogy nem vagyok csúcsformában, de azért nem fogom könnyen adni a bőrömet. Szóval, rajta!

Áll-e még az a kijelentése, hogy legalább három ötkarikás játékokon is elindulna még?

2024-ben, Párizsban mindenképpen szeretnék ott lenni, és majd csak később döntök, hogy hajtok e még Los Angelesre és Brisbane-re.

Közeledik a karácsony. Nem kérem, hogy árulja el, mi kerül a fa alá, viszont érdekelne, hogy sikerült már megvenni az ajándékokat? És, mi az, aminek örülne?

Az országos bajnokság miatt valószínűleg csak az utolsó pillanatra jön össze minden, de ez nem különleges, így van már évek óta. Magamnak jó sok diós bejglit kívánok, remélem nem fog hiányozni az ünnepi asztalról.