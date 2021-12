"Eljött az idő" - olimpiai bajnokunk ünnepelni és könnyezni készül a nagy napján

Sportbéli életének legszebb és legemlékezetesebb pillanatait Rio de Janeiróban élhette át Szász Emese. A Vasas vívója aranyéremmel tért haza az ötkarikás játékokról, majd férjhez ment, s azóta már egy "Kovács" is bővíti a bajnoknő nevét. A tokiói olimpiára nem sikerült kijutnia, s mivel ikergyermekei már két és fél évesek, nem igazán volt meglepetés, hogy napokkal ezelőtt bejelentette, ennyi volt, befejezi a versenyzést.

Fotó: Nemzeti Sport

– Nem volt egyszerű és könnyed a döntés, hiszen, bár közel vagyok a negyvenhez, éreztem még magamban annyi erőt, hogy a páston maradjak – nyilatkozta Szász-Kovács Emese a Borsnak.

Valahol azt éreztem, bírom még, de azt is tudtam, előbb-utóbb le kell tegyem a pengét. Most jött el az idő, kimondottan örülök, hogy így karácsony előtt, még egyszer a páston ünnepelhetek. Mert higgyék el, ünnepelni fogok, igaz, könnyezni is.

Emese azért hozzáfűzte, azt a bizonyos kiskaput nyitva hagyta azzal, hogy elindul az országos bajnokságon, s ha úgy hozza a sors, és maga is úgy érzi, van miért folytatnia, talán megváltoztatja a döntését.

– Az igazsághoz tartozik, hogy már másfelé húz a szívem – folytatta Emese. – Életem negyven évének háromnegyedét a vívótermekben töltöttem, most lett elég, a gyerekekkel töltött idő már sokkal fontosabb számomra bárminél. Maja Magdolna és Levente Győző bölcsibe járnak, és ők is észrevették, hogy a mama egyre gyakrabban megy értük délután.

A vívónő számára különleges lesz a karácsony. Ahogy mondta, már nem kell figyelnie arra az ünnepek után, hogy belefér-e a vívóruhába a következő edzésen, nyugodtan ejtőzhet egy kicsivel tovább, hiszen befejezte a versenyzést.

– Mocorogni azért biztosan fogok – mondta búcsúzóul Emese. – Lesz dolgom a Vasasnál, hiszen nagyon szeretnék segíteni a vívóknak, átadnám a tapasztalatomat,s ha kell még az edzésekbe is beszállok...

A Vasas jelezte hogy Szász-Kovács Emese nem szakad el a sportágtól és a klubtól sem, ugyanis társelnökként továbbra is aktív szerepet vállal majd a vívószakosztály életében.