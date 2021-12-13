Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Súlyos vádak érték Schumacher fiát: köze van ahhoz, hogy Hamilton nem döntötte meg apja rekordját?

2021. december 13.
Az F1-rajongók összeesküvésre gyanakodnak. Állítják: Michael Schumacher fia, Mick óriási szerepet játszott a Max Verstappen–Lewis Hamilton csata végeredményének kialakulásában.
Tudott, Abu-Dzabiban, a Forma-1-es gyorsasági autós vb záró futamában illetékesek a kaotikus végkifejletben egy éles körre adtak engedélyt. Azt megelőzően a holland Max Verstappen kiállt gumicserére, majd a friss abroncsokkal otthagyta a címvédő britet, és életében először nyert vb-t. Egy elmélet szerint Michael Schumacher fia, Mick „megmentette” apja rekordját azzal, hogy a kanadai Nicholas Latifit egy manőverével a pálya oldalfalára kényszerítette.

Miközben a kanadai kocsijának roncsait takarították, a biztonsági autóval teljesített köröket követően Verstappen friss gumikkal kihasználta a versenybírók és -igazgatók zavaros döntését, megelőzte a végig élen haladó britet. Ettől eltekintve Hamilton egykori ősellensége, Sebastian Vettel és a kis Schumi volt az első, aki megvigasztalta a síró 36 éves britet, aki ily módon továbbra ugyanúgy hét vb-címnél jár, mint Michael Schumacher is.

Mick értesült az összeesküvés-elméletről, melyet így kommentált:

Aki nyert, az nyert. A többi mese habbal.

Amúgy Hamilton versenyistállója, a Mercedes fellebbezéssel élt, amit elutasítottak.

