Gyász! Elhunyt Miltényi Márta

– nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Szalma László, a Testnevelési Egyetem atlétika tanszékének vezetője, a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke, akinek sok éven át egyetemi munkatársa volt dr. Miltényi Márta. – Amikor még válogatott atléta voltam, Juha Olgával, Sterk Katalinnal, Németh Angélával, Deutsch Péterrel, Kelemen Endrével és még sok atlétával együtt magam is a paciense voltam, neki, az ő gyógymódjainak köszönhettük, hogy a sérüléseinkből gyorsan talpra tudtunk állni. Azért is néztünk fel rá, mert azon kevés sportorvosok egyike volt, aki maga is atletizált, töviről-hegyire ismerte a sportágunkat. Ezért is tudott olyan nagyszerű tankönyveket írni, amelyek külföldön is elismerést kaptak – hangsúlyozta a kétszeres távolugró fedettpályás Európa-bajnok Szalma László.