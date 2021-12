"Sosem adtam fel a reményt" – Fazekas Róbert steril szobában karácsonyozik

– Most az új szívem a fontos, nem is a karácsony – mondta boldogan a Borsnak Fazekas Róbert Európa-bajnok diszkoszvető, akin másfél hete hajtottak végre szívátültetést. A 46 éves sportoló veleszületett betegsége miatt várt új szervre, az elmúlt hónapokat a városmajori klinikán töltötte, s várt az életmentő műtétre.

– Nem volt könnyű, de sosem adtam fel a reményt – újságolta a Borsnak Fazekas, akin hétórás műtétet hajtottak végre.

– Erővel egyre nehezebben bírtam, leizzadtam, mire elsétáltam az 5 méterre található mosdóba. Ehhez képest most már sokkal jobb minden, naponta akár negyed órát is tudok sétálni. Türelmesen vártam a szívre, aztán hirtelen történt minden. Gyorsított listán voltam, a kórházban délután négy órakor szóltak, hogy találtak alkalmas szívet, este hatkor már vittek is a műtőbe.

Németországból kapott új szívet Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Fazekas, akinek Németországból szállították új szívét, nem tudhat semmit a donorról. Jelenleg steril szobában gyógyul, s ha sétál, a koronavírus, a fertőzésveszély és a kilökődés miatt szigorú védőruhát kell viselnie.

– A családomat három hónapja ölelhettem magamhoz utoljára. Egy hónapja meglátogattak, azóta, így most is videóhívásokon keresztül tartjuk a kapcsolatot. Ez lett a karácsonyi programom, de a legfontosabb, hogy kaptam új esélyt, s még sokáig magamhoz ölelhetem a kilencéves kislányomat, Rékát – fogalmazott Fazekas, aki ha minden jól megy, akkor január közepén hazatérhet Szombathelyre.

A sportolást még nem adta fel, már jó előre érdeklődött, hogyan versenyezhet a jövőben is.

– Arról már nem beszélhetünk, hogy az épek között induljak, de a szervátültetettek között lesz még lehetőségem. De ez még a jövő zenéje, a legfontosabb, hogy most teljesen meggyógyuljak és az új szívemmel egészséges legyek.