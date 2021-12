Berki Krisztián: Imádkozom, hogy Csollány Szilveszteré legyen a győzelem

Továbbra is az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Covid-osztályán kezelik és még mindig lélegeztetőgépen tartják Csollány Szilvesztert. Egy nagyon megterhelő beavatkozásról van szó, amelyet idősebb betegeknél nem is alkalmaznak. A legutolsó hírek szerint Csollány állapota továbbra is válságos, de reményre adhat okot, hogy a hosszú kezelésnek köszönhetően már többen is visszatértek az életbe - például Bányai Gábor parlamenti képviselő, aki 69 nap után került le a műtüdőről. Berki Krisztián bár másik generációhoz tartozik, de azért még találkozott a tornateremben Csollány Szilveszterrel. Tornászként természetesen figyelte az olimpiai bajnok mozdulatait, különösen – talán nem véletlenül – a gyűrűgyakorlatai kápráztatták el.

Fotó: Mirkó István

– Emlékszem, hogy 2002-ben, a debreceni szerenkénti világbajnokságon, ahol jómagam lólengésben próbálkoztam és kilencedik lettem, Szilveszter olimpiai bajnokként gyűrűn szerepelt – mesélte a Borsnak Berki. - Már a közös edzéseken láttam, milyen elszántan készült a versenyre, hiszen itthon, a hazai szurkolóknak is meg akarta mutatni, milyen fantasztikus a gyűrűn. Olyan elegáns volt a szeren, olyan erős gyakorlatot mutatott be, hogy nem volt kérdés, kié lesz az első hely. Nekem hatalmas meglepetés lett volna, ha nem őt látják a legjobbnak a pontozók.

Berki Krisztián, aki visszavonulása óta a tornaszövetség sportigazgatója lapunknak elmondta, hogy Szilveszter állapotáról hivatalosan nem nyilatkozhat senki addig, ameddig a család erre nem ad felhatalmazást.

– Szilveszterrel legutóbb a győri junior vébén találkoztam, váltottunk néhány szót, aztán mindketten mentünk a magunk dolgára – emlékezett az olimpiai bajnok. – Most, naponta gondolok rá, imádkozunk érte, hogy legyen ereje a végső győzelemhez.

Guczoghy György egy korábbi generáció tornásza. Az olimpiai bronzérmes, háromszoros Európa-bajnok elmondta, hogy mindig figyelemmel kísérte Csollány szereplését, örült a sikereinek, de barátok nem voltak.

– Más érdekelte Szilvesztert és más vonzott engem – mondta. – Egy valamiben megegyeztünk, életünk fontos része volt – és remélem lesz is mindkettőnknek ezután is – a torna.