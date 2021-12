Kiszúrtuk a lelátón a Honvéd külföldi edzőjelöltjét

A sajtótájékoztatón német kollégája, Michael Oenning is mázlisnak ítélte az Újpest hajrábeli fordítását, de a dobogóesélyesnek kikiáltott Honvéd aligha írhat mindent kizárólag a balszerencse és a VAR-ítéletek számlájára. A szurkolók régóta személyi változásokat követelnek (nem csak a kispadon), Thomas Doll és Bernd Storck is vissza-visszatérő edzőjelöltjük. Utóbbi kapcsán a korábbi MTK-trénert, a Kisvárdával is hírbe hozott Michael Borist is emlegetik, aki a Bozsik Aréna lelátóján fagyoskodva figyelte a rangadót. A szünetben a mobiltelefonján elemezte barátjával a játékosokat.