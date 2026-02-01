Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Magazinok
Amikor az otthonosság nem magától értetődő – mit jelent valójában a JYSK Otthont Teremtünk programja

PR cikk
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 23:59
JYSK Magyarországtámogatás
A JYSK szemléletében az otthonosság nem esztétikai kérdés, hanem a mindennapi biztonság és komfort része. Egy kórházi váróteremben, egy lakóotthon közösségi szobájában vagy egy iskola tantermében ez az érzés nem magától értetődő. A JYSK Otthont Teremtünk programja ezekben a terekben segít abban, hogy a kényelem és a biztonság is megjelenjen.

Számok mögött emberi történetek

A program indulása óta 96 szervezet nyújtott be pályázatot, a döntéshozatalba pedig a közösség is aktívan bekapcsolódott: közel 60 ezer szavazat érkezett. Ennek eredményeként eddig 30 civil szervezet részesült támogatásban, összesen több mint 27 millió forint értékben.

Forrás: JYSK Kft.

A számok mögött valódi történetek állnak. Az Országos Onkológiai Intézet korábban kevésbé otthonos váróterei ma már nyugodtabb, emberibb környezetet kínálnak a betegeknek és hozzátartozóiknak, köszönhetően a közel 3 millió forint értékű JYSK-bútoradománynak. Az átalakítás valódi segítséget jelent a hosszú várakozások és a megterhelő pillanatok során.

Forrás: JYSK Kft.

A Lámpás Alapítvány lakóotthonaiban a fogyatékossággal élő fiatalok új bútorokkal és otthonos textilekkel tapasztalhatják meg a biztonságot és az otthon melegét. Hasonló célt szolgál a JYSK és az Autistic Art Alapítvány együttműködése is, amely az autizmussal élők önállóságát és biztonságérzetét erősíti.

A Magyar Kézilabda Szövetséggel közös program keretében hátrányos helyzetű iskolák tantermei és közösségi terei újultak meg, olyan környezetet teremtve, ahol a tanulás és a sport egyaránt motiváló élménnyé válhat.

Nem alkalmi segítség, hanem hosszú távú jelenlét

A JYSK célja nemcsak az egyszeri segítségnyújtás, hanem a hosszú távú támogatás. A vállalat olyan, országos hálózattal rendelkező szervezetekkel működik együtt, amelyek a hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javításán dolgoznak.

Forrás: JYSK Kft.

Ez a szemlélet az új áruházak megnyitásakor is megjelenik: ilyenkor a JYSK rendszeresen 500 ezer forint értékű termékadománnyal támogatja a környékbeli óvodákat, iskolákat és fejlesztőközpontokat. Ezek a beruházások hosszú távon segítik a gyermekek, pedagógusok és családok mindennapjait.

Amikor a közösség dönt

A program egyik különlegessége, hogy a támogatott szervezetek kiválasztásába a közösség is aktívan bekapcsolódhat. A vásárlók és a JYSK munkatársai egyaránt szavazhatnak a Sharity alkalmazáson keresztül, így az adományok valóban oda kerülnek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Forrás: JYSK Kft.

A támogatások gyakran több célt is szolgálnak: nemcsak a szervezetek közösségi tereinek kialakítását szolgálják, hanem közvetlen segítséget nyújtanak az érintett családoknak is, legyen szó bútorokról, eszközökről vagy programokról.

Szakmai elismerés

A Sharity Impacttel közösen megvalósított program társadalmi értékét a szakma is elismeri: a Magyar Marketing Szövetség 2024-ben és 2025-ben is Marketing Diamond Award díjjal jutalmazta a kezdeményezést.

Otthonosság, amely életeket formál

Az Otthont Teremtünk program üzenete egyszerű, mégis mély: minden ember megérdemli az otthonosság érzését. Egy kényelmes bútor, egy rendezett tér vagy egy barátságos környezet sokszor többet ad, mint gondolnánk – biztonságot, méltóságot és reményt.

Támogatott szervezetek:

  • Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesülete
  • Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület
  • Kóbor és Elveszett Kutyáiért Egyesület
  • Mohamanó Élményműhely Alapítvány
  • Kutyaovi Állatvédő Egyesület
  • Cinege Alapítvány a Rákóczi Telepi Tagóvoda Gyermekeiért
  • Magyar Hospice Alapítvány
  • Különleges Ellátásban Részesülők Támogatásáért Alapítvány
  • Kézenfogva Alapítvány
  • XIII. kerületi Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület
  • Remény a Gyermekekért Alapítvány
  • Fény Felé Alapítvány
  • Tanulj Tesó Alapítvány
  • Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
  • Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
  • Új Látásmód – Buda Környéki Látássérültek Egyesülete
  • Világfa Waldorf Közhasznú
  • ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítvány
  • Szentendrei Lakástárlat Alapítvány
  • KÖSZI Egyesület
  • Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány
  • Esőemberke Alapítvány
  • Kikelet Alapítvány
  • Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete
  • Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola
  • Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola
  • Tarjányi Szabadidő Sport Klub
  • Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola
  • Országos Onkológiai Intézet
  • Lámpás Alapítvány
  • Autistic Art

 

