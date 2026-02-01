Amikor az otthonosság nem magától értetődő – mit jelent valójában a JYSK Otthont Teremtünk programja

Számok mögött emberi történetek

A program indulása óta 96 szervezet nyújtott be pályázatot, a döntéshozatalba pedig a közösség is aktívan bekapcsolódott: közel 60 ezer szavazat érkezett. Ennek eredményeként eddig 30 civil szervezet részesült támogatásban, összesen több mint 27 millió forint értékben.

A számok mögött valódi történetek állnak. Az Országos Onkológiai Intézet korábban kevésbé otthonos váróterei ma már nyugodtabb, emberibb környezetet kínálnak a betegeknek és hozzátartozóiknak, köszönhetően a közel 3 millió forint értékű JYSK-bútoradománynak. Az átalakítás valódi segítséget jelent a hosszú várakozások és a megterhelő pillanatok során.

A Lámpás Alapítvány lakóotthonaiban a fogyatékossággal élő fiatalok új bútorokkal és otthonos textilekkel tapasztalhatják meg a biztonságot és az otthon melegét. Hasonló célt szolgál a JYSK és az Autistic Art Alapítvány együttműködése is, amely az autizmussal élők önállóságát és biztonságérzetét erősíti.

A Magyar Kézilabda Szövetséggel közös program keretében hátrányos helyzetű iskolák tantermei és közösségi terei újultak meg, olyan környezetet teremtve, ahol a tanulás és a sport egyaránt motiváló élménnyé válhat.

Nem alkalmi segítség, hanem hosszú távú jelenlét

A JYSK célja nemcsak az egyszeri segítségnyújtás, hanem a hosszú távú támogatás. A vállalat olyan, országos hálózattal rendelkező szervezetekkel működik együtt, amelyek a hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javításán dolgoznak.

Ez a szemlélet az új áruházak megnyitásakor is megjelenik: ilyenkor a JYSK rendszeresen 500 ezer forint értékű termékadománnyal támogatja a környékbeli óvodákat, iskolákat és fejlesztőközpontokat. Ezek a beruházások hosszú távon segítik a gyermekek, pedagógusok és családok mindennapjait.

Amikor a közösség dönt

A program egyik különlegessége, hogy a támogatott szervezetek kiválasztásába a közösség is aktívan bekapcsolódhat. A vásárlók és a JYSK munkatársai egyaránt szavazhatnak a Sharity alkalmazáson keresztül, így az adományok valóban oda kerülnek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.