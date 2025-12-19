Ünnepi ízek okosan: karácsonyi készülődés a Lidllel

Ahogy közeleg a karácsony, sok családban egyszerre jelenik meg az ünnepi készülődés öröme és a tudatos tervezés igénye: mi kerüljön az asztalra, hol érdemes bevásárolni, és hogyan maradjon mindez megfizethető. A Lidl idei üzenete – „A legszebb pillanatokért igazán megéri” – arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülődés nemcsak örömteli, de mindenki számára elérhető is lehet.

Forrás: Lidl Magyarország

Az áruházlánc a karácsonyt megelőző hetekben is a vásárlók mindennapjait tartja szem előtt. Az ünnepi időszakban elérhető akciók és az átgondolt termékkínálat azt a célt szolgálják, hogy a bevásárlás egyszerre legyen kiszámítható és kényelmes. A frissesség és a megbízható minőség mellett ilyenkor is kiemelt szerepet kap a kedvező ár-érték arány.

Mindent egy helyről

Az ünnepi menü összeállítása önmagában is időigényes, ezért nagy előnyt jelent, ha minden alapanyag egy helyen beszerezhető. A Lidl célja, hogy a karácsonyi nagybevásárlás gyorsan és kényelmesen elintézhető legyen, így több idő marad az ünnepre hangolódásra és a családdal töltött pillanatokra.

Forrás: Lidl Magyarország

A klasszikus karácsonyi alapanyagok mellett idén is számos újdonság és különleges termék jelenik meg az üzletekben. A kínálat hétről hétre frissül, így mindenki saját ízlése és családi hagyományai szerint állíthatja össze az ünnepi fogásokat.

A Lidl Magyarország üzletei december 23-án országszerte mindenhol 22:00 óráig tartó nyitvatartással várják a vásárlókat. Az áruházak december 24-26. között zárva tartanak, a két ünnep közötti időszakban a megszokott nyitvatartással működnek, Szilveszter napján, december 31-én pedig 16:00-ig tartanak nyitva. Január elseje munkaszüneti nap, ennek okán zárva lesz az összes Lidl üzlet. Január 2-től pedig ismét a megszokott nyitvatartási időben várja vásárlóit az áruházlánc.

Ünnepi húsok és halak széles választékban

A halételek kedvelői széles választékkal találkozhatnak. A Fresh Fish Today kínálatában az afrikai harcsafilé mellett olyan különlegességek is megtalálhatók, mint az osztriga, a lazac, a vörös tonhalfilé, a halikra, a feketekagyló vagy a kékcápa steak. December 20-tól friss pontyszeletek is elérhetők, többféle kiszerelésben, kedvező áron. A gyors megoldásokat keresők számára a Chef Select afrikai harcsafilével készült halászlé 33 százalékos kedvezménnyel kerül a polcokra.