Ünnepi ízek okosan: karácsonyi készülődés a Lidllel

Ahogy közeleg a karácsony, sok családban egyszerre jelenik meg az ünnepi készülődés öröme és a tudatos tervezés igénye: mi kerüljön az asztalra, hol érdemes bevásárolni, és hogyan maradjon mindez megfizethető. A Lidl idei üzenete – „A legszebb pillanatokért igazán megéri” – arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülődés nemcsak örömteli, de mindenki számára elérhető is lehet.
Az áruházlánc a karácsonyt megelőző hetekben is a vásárlók mindennapjait tartja szem előtt. Az ünnepi időszakban elérhető akciók és az átgondolt termékkínálat azt a célt szolgálják, hogy a bevásárlás egyszerre legyen kiszámítható és kényelmes. A frissesség és a megbízható minőség mellett ilyenkor is kiemelt szerepet kap a kedvező ár-érték arány.
Az ünnepi menü összeállítása önmagában is időigényes, ezért nagy előnyt jelent, ha minden alapanyag egy helyen beszerezhető. A Lidl célja, hogy a karácsonyi nagybevásárlás gyorsan és kényelmesen elintézhető legyen, így több idő marad az ünnepre hangolódásra és a családdal töltött pillanatokra.
A klasszikus karácsonyi alapanyagok mellett idén is számos újdonság és különleges termék jelenik meg az üzletekben. A kínálat hétről hétre frissül, így mindenki saját ízlése és családi hagyományai szerint állíthatja össze az ünnepi fogásokat.
A Lidl Magyarország üzletei december 23-án országszerte mindenhol 22:00 óráig tartó nyitvatartással várják a vásárlókat. Az áruházak december 24-26. között zárva tartanak, a két ünnep közötti időszakban a megszokott nyitvatartással működnek, Szilveszter napján, december 31-én pedig 16:00-ig tartanak nyitva. Január elseje munkaszüneti nap, ennek okán zárva lesz az összes Lidl üzlet. Január 2-től pedig ismét a megszokott nyitvatartási időben várja vásárlóit az áruházlánc.
A halételek kedvelői széles választékkal találkozhatnak. A Fresh Fish Today kínálatában az afrikai harcsafilé mellett olyan különlegességek is megtalálhatók, mint az osztriga, a lazac, a vörös tonhalfilé, a halikra, a feketekagyló vagy a kékcápa steak. December 20-tól friss pontyszeletek is elérhetők, többféle kiszerelésben, kedvező áron. A gyors megoldásokat keresők számára a Chef Select afrikai harcsafilével készült halászlé 33 százalékos kedvezménnyel kerül a polcokra.
A szárnyasételek rajongói kacsacombot, kacsamellfilét és egész kacsát is választhatnak, míg a hidegtálakhoz a jól ismert békebeli ízek – füstölt karaj, sertéstarja, frikandó sonka és diósonka – nyújtanak biztos alapot.
Az ünnepi választékot a Pikok Pure kínálata is gazdagítja. Ezek a termékek a letisztult összetevőkre és az átlátható receptúrákra helyezik a hangsúlyt, így a tudatos vásárlók is könnyen megtalálhatják a számukra megfelelő alapanyagokat.
Desszert nélkül nincs karácsony. A Lidl kínálatában a klasszikus bejglik is kedvező áron szerepelnek: a 300 grammos diós, mákos és gesztenyés változatok mindössze 499 forintért vásárolhatók meg. Emellett számos más édességkülönlegesség is várja a vásárlókat.
A Deluxe termékcsalád azoknak szól, akik prémium minőséggel szeretnék emelni az ünnep fényét. A kínálatban garnéla, lazacfilé, különféle sonkák, chorizók, füstölt lazacok és pástétomok is helyet kapnak, de a különleges tésztafélék, olajok, valamint az ünnepi desszertek – panettone, macaronválogatás, tiramisu és desszertkrémek – is ide tartoznak. Ezekből akár elegáns, mégis megfizethető ajándékcsomagok is összeállíthatók.
Az ünnepi időszakban a Lidl Plus felhasználókat egy exkluzív meglepetés is várja. Az „Egy csipet lazaság” című szakácskönyv 2025. november 24. és december 23. között kizárólag az alkalmazáson keresztül érhető el, kereskedelmi forgalomban nem kapható. A kötet azt üzeni, hogy a főzés lehet egyszerű, gyors és élvezetes – akár az ünnepi rohanás közepén is.
A „Szakácskönyv pontvadász” akció keretében minden elköltött 8000 forint után egy pont jár. Hat pont összegyűjtése után a könyv kuponnal átvehető a kasszáknál. Azok a vásárlók, akik legalább 24 pontot gyűjtenek és elfogadják a részvételi feltételeket, részt vehetnek egy nyereményjátékon, ahol közös élményfőzést nyerhetnek Mizsei Janival és Kapunics Grétivel.
További információk itt érhetők el.
A Lidl az ünnepek alatt is számos lehetőséget kínál a tudatos vásárlásra. A saját márkás termékek megbízható minőséget kínálnak kedvező áron, az XXL-es kiszerelések pedig hosszabb távon is gazdaságosak. A „Szuper ár” és az „Őrületes Lidl ár” jelöléssel ellátott termékek, valamint a többdarabos akciók szintén hozzájárulnak a kiadások csökkentéséhez.
Ezen túlmenően a Lidl Plus alkalmazás használatával további kedvezmények érhetők el: karácsonyig naponta új kupon várja a felhasználókat, hogy az ünnepi készülődés ne csak könnyebb, de élvezetesebb és megfizethetőbb legyen – így több idő marad azokra a pillanatokra, amelyek valóban számítanak.
