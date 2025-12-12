Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ne dőljünk be a digitális trükköknek! – Így védd meg a pénzed és az adataid a netes csalóktól

PR cikk
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 09:02
MVM Nexttrükkös csalás
A digitális világ tele van lehetőségekkel – és sajnos azokkal is, akik ezt nem mindig jóra használják.

A csalók ma már mesterien játszanak az emberek bizalmával, figyelmetlenségével és sokszor azzal a frusztrációval, amit egy váratlan fizetési felszólítás vagy félelmet keltő üzenet okozhat. Ismerős? A postafiókban felbukkanó „Hamarosan kikapcsoljuk a szolgáltatást”, „Tartozása van!” vagy épp a „Visszajár Önnek X ezer Ft!” típusú üzenetek talán már sokaknak vitték fel a vérnyomását. 

Éppen ezért az MVM, mint felelős energiaszolgáltató szeretne mindenkit emlékeztetni: egy pillanatnyi ijedtség többe kerülhet, mint egy kis körültekintés. 

Forrás: MVM NEXT

Hogyan ismered fel a gyanús üzeneteket?

Ezek a levelek és SMS-ek átalában…

…furcsa, magyartalan mondatokat tartalmaznak

…hibás adatokat írnak a fogyasztásoddal kapcsolatban

…sürgető hangvételűek, fenyegetőek

…vagy épp túl kecsegtetőek

TIPP: Ha e-mailben fizetős hivatkozás érkezik, tartsd a kurzort a link fölé! A böngésző megmutatja, hogy hova vezetne valójában. Ha nem az MVM oldala? Már meg is spóroltál egy kellemetlen helyzetet azzal, hogy nem kattintasz. 

Fontos tudni!

Az MVM Next sosem kéri a bankkártyád adatait az online ügyfélszolgálatán, ezt mindig csak ellenőrzött, biztonságos banki felületre átirányítva kell megadnod.

Forrás: MVM NEXT

Mit tegyél, ha gyanús levelet kapsz?

Ne pánikolj, csak küldd tovább a gyanús e-mailt az [email protected] e-mail címre. 

Ha telefonon vagy SMS-ben keres valaki az MVM nevében, itt tudod ellenőrizni:

https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat

Az online térben azonban nemcsak védekezni tudsz, hanem tudatosan választott felületekkel biztonságosabbá is teheted a mindennapokat. 

Éppen ezért létrehoztunk egy áttekintő oldalt, ahol összegyűjtöttük az MVM Next digitális ügyintézési lehetőségeit, itt minden fontos információt egy helyen megtalálsz: 

https://www.mvmnext.hu/digitalisbiztonsag 

A mai online világban az jelenti az igazi magabiztosságot, ha a pénzed és az adataid is biztonságban tudod. Ha valami gyanús, állj meg egy pillanatra és inkább ellenőrizd!

 

