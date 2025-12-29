Fekete karácsony, sötét szilveszter!

Ne nézzetek hülyének! Tudom, kire szavazok!

Véleménycikk

Éljük a bezárkózás korát. Egyre inkább az internetes platformokon zajlik az „érintkezés”, ahol az emberi viszonyok, érzelmek és kapcsolatok eldeformálódnak, elgépiesednek. A mesterséges intelligencia megjelenésével pedig már a saját fülünknek és szemünknek sem hihetünk.

Ebben a valóságban sok magányos, érzelmi éhségtől szenvedő ember a házi kedvencek felé fordul, hiszen tőlük feltétlen szeretetet kap. Ez önmagában nem baj – de sajnos sokaknál beteges mértéket ölt. Több tucat kutya vagy macska szenved „állatszerető” emberek fogságában, miközben a gazdák érzelemvilága teljesen eltorzul. Az emberi értékek és kapcsolatok eltűnnek vagy háttérbe szorulnak, mindent átszűr a tévesen értelmezett állatszeretet.

Budapesten ma hozzávetőlegesen 700 000 kutya él, jelentős részben kedvtelésből tartott, de a valós szám ennél is magasabb lehet. A környezetre gyakorolt hatásuk elképesztő: a napi, esetlegesen fertőzés veszélyes ürülék akár 70 tonnára tehető, amelynek egy része begyűjtésre sem kerül és akkor még nem beszéltünk az etetéshez, játékokhoz, csomagoláshoz felhasznált anyagokról, műanyagokról.

Fotó: tüzijáték.hu

Mindezt természetesen mindenki tűri a kutyapisit, az ürüléket, a 8. emeleti éjszakai ugatást. Egyetlen adó forinttal sem járulnak hozzá a környezeti károk enyhítéséhez, miközben a „kutyás szeretet” mögött sokszor a magány és az érzelmi sivárság bújik meg.

És ezek az emberek azok, akik nem bírják elviselni, hogy mások évente néhány órán át örülnek az életnek mondjuk szilveszterkor, tűzijátékkal. Környezetszennyezésről és nyugalomról papolnak, miközben ők maguk ezerszeres kárt okoznak az embereknek és a környezetnek is.

Erre jön néhány politikus

A jó politikus épít, teremt és megvalósít.

A gyenge csak beszél, okoskodik, és utólag mondja, hogy „bezzeg ő megmondta volna”.

A leghitványabb pedig mások gyengeségeit, hiedelmeit kihasználva próbál néhány szavazat morzsához jutni.

Ezek a politikusok most ilyen világnézetű embereknek a farvizén eveznek. Ők azok, akik mindig valami ellen tudnak lelkesedni sosem valamiért. Mert tiltani, rombolni, elvenni könnyebb, mint építeni, teremteni, adni.