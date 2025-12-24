KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nehéz megtalálni a jó szakembert? Íme, miért választják ma ezrek a Daibau platformot

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 11:32
építőiparszakemberkereső platformépítésfelújítás
Egyre nehezebb manapság jó szakembert találni, aki épp akkor elérhető, amikor szükség van rá. A Daibau platform azonban ebben nyújt segítséget: a megbízható szakemberek és az elégedett ügyfelek itt egymásra találnak. Több mint 53 000 sikeresen befejezett projekt bizonyítja, hogy a rendszer működik, és egyre többen bíznak benne Szerbiában.
A szerző cikkei

A kezdeményezés eredetileg azzal a céllal indult, hogy a szakemberkeresést gyorsabbá és egyszerűbbé tegye. Ma már egy olyan közösséget jelent, amely több ezer felhasználót és szakembert kapcsol össze.

Happy home repairman responding to a customer's call.
A Daibau a legnagyobb építőipari platformmá nőtte ki magát a régióban
Fotó: Daibau / Drazen Zigic

Hogyan vált a Daibau a legmegbízhatóbb szakemberkeresővé?

A Daibau több mint 16 országban működik és a legnagyobb építőipari platformmá nőtte ki magát a régióban. A siker titka a felhasználói tapasztalat: az emberek valós problémákat oldanak meg a Daibau segítségével, legyen szó fürdőszoba felújításról, nyílászáró cseréről vagy akár nagyobb építési projektekről.

A szakemberek megtalálása egyszerű: a platformon lévő ajánlatkérő űrlap kitöltése csupán 3 percet vesz igénybe, és teljesen ingyenes.

Daibau szakemberkeresés

Elena, aki a Daibau segítségével talált szakembert otthona nedvesedésének megszüntetésére, így mesélt a tapasztalatairól

„Kitöltöttük a kérdőívet, feltöltöttük a fotókat, és elküldtük az igényünket. Két nappal később három cég kereste meg e-mailben, mindegyikkel telefonon beszéltem. Az általam kiválasztott szakemberrel való együttműködés kiváló volt!”

Daibau, nedvesség mentesítés

Jó szakemberek gyorsan és egyszerűen

Sokan kiemelik, hogy a Daibau segítségével először sikerült gyorsan elérniük megbízható szakembereket, anélkül, hogy órákat vesztegettek volna telefonhívásokra és egyeztetésekre.

Gábor például nedves esztrich kiöntéséhez keresett szakembert. Tapasztalata szerint a korábban ajánlás alapján felkeresett szakemberek hat hétig nem jelentkeztek, míg a Daibau platformon a munkát még aznap sikerült megszerveznie.

Daniella, aki válaszfalak építéséhez keresett szakembert, így nyilatkozott:

„Korábban rossz tapasztalataim voltak a szakemberekkel, de a Daibau segítségével megtaláltam a tökéletes csapatot. Azt is hozzáteszem: a platform használata előtt csak ismerősök ajánlása alapján bíztam meg valakit, aki elvette a pénzemet, és soha többet nem jelentkezett. A Daibau-n el tudtam olvasni mások véleményét és tapasztalatait, akik őszintén írtak a cégekről.”

Objektív értékelések és valódi visszajelzések

A Daibau platformon minden értékelés hiteles: csak azok értékelhetnek, akik a Daibau-n keresztül bízták meg a szakembert. A munka befejezését követően minden ügyfél hagyhat egy hozzászólást és értékelést, így az összes vélemény átlátható és első kézből származik. Ez a transzparencia adja a Daibau-ba vetett bizalom alapját. A szakemberek profilján jól láthatók az értékelések, a visszajelzések, valamint a korábbi munkák fotói. Ezek az információk segítik leginkább a felhasználókat a megfelelő szakember kiválasztásában.

A Daibau.hu eddig több mint 16 000 hiteles értékelést gyűjtött össze.

Ügyfelek visszajelzései szakemberekről

Egy másik ügyfelünk, Alex, aki a fa terasz építéséhez keresett szakembert, a kommentek és értékelések részlegét emelte ki: három cég ajánlatát kapta meg e-mailben, és a legjobb értékelésekkel rendelkező szakembert választotta. Tapasztalata szerint:

„Maximálisan betartották a megállapodást, és a munkát tökéletesen elvégezték. Profi szakemberek dolgoztak, semmiféle késés nem volt.”

Olyan, mintha lenne egy saját asszisztense

Sokan arról számolnak be, hogy a platform használata során olyan érzésük van, mintha valaki segítene ellenőrizni a szakembereket helyettük. A Daibau csak a bejegyzett cégekkel dolgozik, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi követelményeknek, ami további biztonságot nyújt.

„A platform fantasztikus mind a szakemberek, mind azok számára, akik őket keresik” – mondta Anna, akinek a Daibau-n regisztrált szakemberek egyike új ereszt szerelt a családi házára. A jól végzett munka és az elégedett ügyfelek a legjobb reklám, ezért a szakemberek mindig mindent megtesznek a pozitív értékelésért.

Minden építőipari ár egy helyen

A felhasználók gyakran kiemelik a platform hasznos eszközét, a Kalkulátort, amelynek köszönhetően előre tudnak számolni az átlagos építőipari árakkal. Ez segít a költségvetés tervezésében és abban, hogy a felhasználók könnyen fel tudják mérni, melyik ajánlat reális.

Daibau építési-felújítási kalkulátor

A Daibau felületén több mint 200 különböző munkakategóriában találhatók tájékoztató jellegű árak. „A Daibau-n rendszeresen ellenőriztem a szükséges építőipari munkák árait, és most szakembert is keresek.” – mondta Mariann, aki fa előtető elkészítéséhez adta le a megkeresését.

Valéria, aki ablakbeépítéshez keresett szakembereket, kiemelte a legnagyobb előnyt:

„Egy helyen megtaláltam minden információt a munkáról, a hozzávetőleges árakról és a szakemberekről. Időt spóroltam meg, és a munka tökéletesen elkészült.”

Könnyen megtalálhatók a helyi szakemberek

Érdemes a helyi, közeli szakembereket választani, mivel így kevesebb a kiszállási költség. Ebben nyújt nagy segítséget a Névjegyzék, azaz a szakemberek listája kategóriákra bontva, amely segítségével könnyen megtalálhatók a környékbeli szakemberek.

Daibau.hu szakemberkereső

Nati, aki laminált padló lerakásához keresett sürgősen szakembert, így számolt be tapasztalatáról:

„A felület kicsi volt, de a Daibau platformon keresztül a szakember még aznap jelentkezett, amikor elküldtem az ajánlatkérésemet.”

A Daibau folyamatosan növekszik

A legjobb bizonyíték a minőségre, hogy a felhasználók visszatérnek. Naponta rengeteg új és régi felhasználó adja le igényét és kér ajánlatot a felületen.

Lili, aki kerítés építéséhez keresett szakembert, így nyilatkozott:

„Először három éve használtam a Daibau-t, azóta mindig itt kérek ajánlatot, amikor szükségem van szakemberre.”

Egyre többen térnek vissza, bizonyítva, hogy a Daibau nem csupán egy felület, hanem egy közösség, amely jobbá teszi a szakemberkeresést.

