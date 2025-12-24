Nehéz megtalálni a jó szakembert? Íme, miért választják ma ezrek a Daibau platformot

A kezdeményezés eredetileg azzal a céllal indult, hogy a szakemberkeresést gyorsabbá és egyszerűbbé tegye. Ma már egy olyan közösséget jelent, amely több ezer felhasználót és szakembert kapcsol össze.

A Daibau a legnagyobb építőipari platformmá nőtte ki magát a régióban

Fotó: Daibau / Drazen Zigic

Hogyan vált a Daibau a legmegbízhatóbb szakemberkeresővé?

A Daibau több mint 16 országban működik és a legnagyobb építőipari platformmá nőtte ki magát a régióban. A siker titka a felhasználói tapasztalat: az emberek valós problémákat oldanak meg a Daibau segítségével, legyen szó fürdőszoba felújításról, nyílászáró cseréről vagy akár nagyobb építési projektekről.

A szakemberek megtalálása egyszerű: a platformon lévő ajánlatkérő űrlap kitöltése csupán 3 percet vesz igénybe, és teljesen ingyenes.

Daibau szakemberkeresés

Elena, aki a Daibau segítségével talált szakembert otthona nedvesedésének megszüntetésére, így mesélt a tapasztalatairól

„Kitöltöttük a kérdőívet, feltöltöttük a fotókat, és elküldtük az igényünket. Két nappal később három cég kereste meg e-mailben, mindegyikkel telefonon beszéltem. Az általam kiválasztott szakemberrel való együttműködés kiváló volt!”

Daibau, nedvesség mentesítés

Jó szakemberek gyorsan és egyszerűen

Sokan kiemelik, hogy a Daibau segítségével először sikerült gyorsan elérniük megbízható szakembereket, anélkül, hogy órákat vesztegettek volna telefonhívásokra és egyeztetésekre.

Gábor például nedves esztrich kiöntéséhez keresett szakembert. Tapasztalata szerint a korábban ajánlás alapján felkeresett szakemberek hat hétig nem jelentkeztek, míg a Daibau platformon a munkát még aznap sikerült megszerveznie.

Daniella, aki válaszfalak építéséhez keresett szakembert, így nyilatkozott:

„Korábban rossz tapasztalataim voltak a szakemberekkel, de a Daibau segítségével megtaláltam a tökéletes csapatot. Azt is hozzáteszem: a platform használata előtt csak ismerősök ajánlása alapján bíztam meg valakit, aki elvette a pénzemet, és soha többet nem jelentkezett. A Daibau-n el tudtam olvasni mások véleményét és tapasztalatait, akik őszintén írtak a cégekről.”

Objektív értékelések és valódi visszajelzések

A Daibau platformon minden értékelés hiteles: csak azok értékelhetnek, akik a Daibau-n keresztül bízták meg a szakembert. A munka befejezését követően minden ügyfél hagyhat egy hozzászólást és értékelést, így az összes vélemény átlátható és első kézből származik. Ez a transzparencia adja a Daibau-ba vetett bizalom alapját. A szakemberek profilján jól láthatók az értékelések, a visszajelzések, valamint a korábbi munkák fotói. Ezek az információk segítik leginkább a felhasználókat a megfelelő szakember kiválasztásában.