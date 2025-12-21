A szerencsejáték nem gyerekjáték – Ajándékozz felelősen!

Az ajándékok között népszerű és egyre gyakoribb a szerencsejáték-termék. Ezzel akkor van probléma, ha kiskorúaknak szánják azt, vagy közös családi eseménynek gyerekekkel. A szerencsejáték minden életkorban kockázatot jelenthet, de a 18 év alattiak különösen veszélyeztetettek, mivel náluk könnyebben kialakulhat a függőség. Egy 2024-ben készített nemzetközi tanulmányban több fiatal arról számolt be, hogy az első szerencsejáték-élményüket 9-11 éves korban szerezték. A kutatás eredménye szerint világszerte a fiatalkorúak és fiatal felnőttek (14,2 és -21,2 év) 17,9 százaléka játszott a szerencsejátékok valamilyen formájával, beleértve a korhatáros játékokat is – ez majdnem 160 millió fiatalt jelent.
A Szerencsejáték Zrt. a kezdeményezésében arra hívja fel a figyelmet, hogy a gyerekek ajándékainak kiválasztásakor a szerencsejáték ne legyen opció. A társaság több felületen, a többi közt a lottózókban és a közösségi médiában is az edukációra helyezi a hangsúlyt, és arra kéri a játékosokat, hogy ne vonják be a gyerekeket a szelvények kitöltésébe, a sorsjegyek lekaparásába, és ne ajándékozzanak szerencsejátékot kiskorúaknak.
A Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezőként folyamatosan tesz ezért a célért, és a jogszabályi tiltás mellett reklámtevékenységével sem célozza meg a fiatalkorúakat, munkatársait rendszeresen edukálja, közel 15 ezer értékesítője számára kötelező képzést biztosít, valamint prevenciós programokat működtet a „Játék határokkal” ernyőprogram részeként.
A nemzetközi „Ajándékozz felelősen!” (Gift Responsibly) kampányt az amerikai National Council on Problem Gambling (NCPG) és a McGill Egyetem International Center for Youth Gambling Problems and High-Risk Behaviors indított, amelyet az Európai Lottótársaságok Szövetsége (European Lotteries) is támogat, a Szerencsejáték Zrt pedig most harmadszorra csatlakozik.
További információk a Szerencsejáték Zrt. weboldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.