AERIUM Maxride T500: a szabadság érzése két keréken - városi közlekedésben (x)

Az elektromos robogók főleg a nagyvárosokban történő utazáskor hasznosak. A legtöbb hagyományos modell nem rendelkezik elegendő teljesítménnyel a terepen való közlekedéshez. Mit kell mérlegelni az AERIUM Maxride T500 robogóval kapcsolatban?

Kifizetődő-e a munkába járás a rollerrel?

Milyen biztonsági elemekkel rendelkezik?

Mi a helyzet a hatótávolsággal és az akkumulátor töltésével?

Elegendő-e a beállított sebesség?

Képes-e arra, hogy alkalmanként kirándulni megyek rajta a természetbe?

AERIUM Maxride T500

Műszaki paraméterek

AERIUM Maxride T500 elektromos roller 500 W-os motorral felszerelt. A gyengébb modellekkel szemben így enyhe emelkedőn is képes elindulni. Ne számítson azonban arra, hogy ezzel a rollerrel lassulás nélkül képes felmenni a meredekebb lejtőkön.

Egyetlen feltöltéssel akár 30km-t is megtehet, ami bőven elég a mindennapi városi közlekedéshez. A tíz hüvelykes felfújható kerekek biztosítják a sima és kényelmes haladást, amelyek jól tompítják a kisebb egyenetlenségeket és hozzájárulnak a stabil irányításhoz.

Egyszerű közlekedés a városban

A városban nagy hasznát vesszük a praktikus összecsukható konstrukciónak. Az alumínium váz könnyű, így a roller súlya csupán 15 kg. Ha útközben úgy dönt, hogy inkább tömegközlekedéssel folytatja az utat, egyszerűen összecsukhatja és magával viheti. Hiszen nem nehezebb, mint egy nagyobb bevásárlószatyor.

Ez a hordozható városi elektromos roller tökéletesen alkalmas munkába járáshoz és bevásárláshoz egyaránt. Meglepő egyszerű és gyors összerakási rendszerével, valamint pontos kivitelével, amely stabilnak és megbízhatónak tűnik. Minden összeillik, és a felhasználó egyszerűen kombinálhatja a különböző közlekedési módokat.

Számos modern technológia felhasználásával készül

A modern elektromos robogók gyakran túl sok intelligens funkcióval rendelkeznek. Az okos eszközök létrehozására irányuló törekvés azonban gyakran elfedi a fő funkciót és azt az okot, amiért az emberek elektromos robogót vásárolnak, vagyis az egyszerű utazást.

Az AERIUM Maxride T500 modell másképp működik. Teljes mértékben működik az alkalmazáshoz való csatlakozás nélkül is, és négy vezetési mód beállítását teszi lehetővé, ami a szokásos használathoz bőven elegendő.

ECO üzemmód – 10 km/órás sebességgel (ennél az üzemmódnál a leggazdaságosabb az üzemeltetés)

– 10 km/órás sebességgel (ennél az üzemmódnál a leggazdaságosabb az üzemeltetés) D – 20 km/órás sebességgel

– 20 km/órás sebességgel S – 25 km/órás sebességgel (A roller sebességének határértéke)

– 25 km/órás sebességgel (A roller sebességének határértéke) Gyalogos üzemmód - 6 km/ó

A YOUFS-A alkalmazás letöltésével további funkciók és vezetési tulajdonságok állíthatók be. Hasznos funkciók: az aktuális pozíció megjelenítése, a megtett távolság mérése és a vezérlőegység lekapcsolása (akkumulátor lezárása). Az alkalmazást Androidra és iOS-ra töltheti le, és Bluetooth-on keresztül párosítható a rollerrel.