Új típusú lottózókban próbálhatunk szerencsét

PR cikk
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 09:55
Megújult formában bővíti értékesítőhálózatát a Szerencsejáték Zrt.: új helyszíneken, a megszokottól eltérő módon biztosít lehetőséget a játékosainak a felelős játék élményére. A Szerencsejáték Zrt. célja, hogy a játékosok a megszokott ügyfélélményt kaphassák meg egy új környezetben.

Könnyebb hozzáférhetőség a megszokott játékosélmény mellett – e két fontos szempont mentén hívta életre a Szerencsejáték Zrt. újfajta értékesítőhelyét. A nemzeti lottótársaság szigetszerű értékesítési pontokkal bővíti saját üzemeltetési hálózatát, az első ilyen lottózó Kaposváron nyílik. A Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója kiemelte, hogy terveik szerint 2026 első negyedévéig összesen 10 ilyen új típusú értékesítési ponttal bővül a hálózat. Brenkus Krisztián elmondta: „Meggyőződésünk, hogy az új szigetek közelebb hozzák az értékesítőt és a játékokat a fogadókhoz. A játékosok számára a szigetek átláthatóságot biztosítanak a portfólióban, az értékesítők számára pedig lehetőséget adnak, hogy a szerencsejáték termékeket szélesebb körben bemutathassák.” 

Forrás: Szerencsejáték Zrt

Az új formátum bevezetését megelőzően a társaság a hazai és a nemzetközi kiskereskedelmi példákat is megvizsgált, azonban a döntést elsődlegesen a játékosok igényeire reagálva hozta meg. 

„Játékosaink véleményét folyamatosan monitorozzuk, az erre irányuló kutatásból pedig kiderült, hogy a válaszadók kifejezetten elkötelezettek a lottózóink iránt, az értékesítőhelyekkel kapcsolatos összelégedettség a tiszta profilú lottózókkal kapcsolatban a legmagasabb, ezért is volt számunkra fontos, hogy egy új megoldásban adjunk választ fogadóink igényére.” - tette hozzá a társaság kereskedelmi igazgatója.

Az új értékesítési pontok helyszínének kiválasztása során a társaság azt célt tűzte ki, hogy azon játékosok számára is könnyedén hozzáférhetővé tegyék a teljes portfólió elérhetőségét, akiknek korábban esetlegesen nehézséget okozott a lottózók megközelítése, azaz új ügyfeleket is megszólítsanak.

Forrás: Szerencsejáték Zrt

Bár az első lottózó-szigetek a társaság saját üzemeltetésű hálózatának tagjaként nyílnak meg, a Szerencsejáték Zrt. nem zárja ki, hogy az értékesítési formát partnerhálózatában is elérhetővé teszi, és a hálózatbővítéssel tovább növeli a lottózói lefedettséget.

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

 

