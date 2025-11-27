„Így mostam tönkre a kedvenc pulcsimat!” – gyakori mosógép bakik (x)

A mosógép helyes használata egyáltalán nem olyan magától értetődő, mint amennyire elsőre tűnik, és mindenki legalább egyszer átesik valamilyen mosási katasztrófán. Érdemes időnként átböngészni az ajánlatokat, ahol látszik, mennyire eltérők a modern készülékek tudása és érzékenysége.

Fotó: fizz.hu

A leggyakoribb hiba a téves program

A tapasztalatok szerint a rosszul megválasztott program a leggyakoribb hibaforrás. A mosógép rengeteg funkcióval rendelkezik, és sokan a gyorsprogramot választják mindenre, csak mert időt szeretnének spórolni vele. A gond akkor kezdődik, amikor a kedvenc gyapjú pulcsi ugyanazzal a beállítással kerül a dobba, mint a törölközők. A ruhák anyaga eltérő törődést igényel, és ha a jelöléseket nem nézzük meg, könnyen sírással végződhet a mosás.

A mosószer mennyisége is kritikus pont. A pletykák szerint sokan úgy gondolják, ha több a mosószer, tisztább lesz a ruha – a valóság viszont ennek pont az ellenkezője. A mosógép túlhabzik, nem tud rendesen öblíteni, a ruhák pedig merevekké vagy zsíros tapintásúakká válnak. Sőt, hosszú távon a túl sok mosószer lerakódik a dob belsejében, kellemetlen szagot okoz és csökkenti a készülék élettartamát.

Azok a fránya zsebben felejtett holmik…

A piacon rengeteg ruhaszárító sztori kering, de kevesebb szó esik arról, milyen gyakran felejtenek a zsebekben aprócska tárgyakat. A mosógép dobjában landolt papír zsebkendő, pénzérme, sőt még sminktermék is okozott már totális káoszt. A zsebek átvizsgálása nem csak a ruhák védelme miatt fontos, hanem azért is, mert egy rosszul időzített fémdarab akár a dob vagy a csövek károsodását is okozhatja.

Színre színt!

Sokan arról panaszkodnak, hogy a fehér ruháik idővel megszürkülnek. Ez sokszor egyszerű keverési hiba: a világos és sötét anyagokat ugyanabba a mosógép adagolójába dobják, ami lassú, de biztos árnyalatvesztést okoz. A színfogó kendők segíthetnek, de nem helyettesítik a helyes szétválogatást. Emellett a túl magas hőfok is kikezdi a festékanyagokat és az apróbb ruharészek élettartamát.

A túl sok az már sokk!

A ruhák túlpakolása szintén tipikus bakinak számít. A mosógép dobjának megtömése nemcsak a mosás hatékonyságát rontja, hanem a készülék motorját is jobban terheli. Az eredmény: gyűröttebb ruhák, hosszabb száradási idő, és nagyobb esély a meghibásodásra. A dob optimális megtöltése általában háromnegyedig történik, ami biztosítja, hogy a textíliák szabadon mozoghassanak.