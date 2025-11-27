Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Így mostam tönkre a kedvenc pulcsimat!” – gyakori mosógép bakik (x)

PR cikk
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 11:35
mosógépháztartásotthon
Van az úgy, hogy az ember csak bedobja a kedvenc pulcsiját a gépbe, és mire a program lefut, már csak egy összement, bolyhos, teljesen felismerhetetlen textilkupac várja. A történet ismerős, és sajnos sokkal gyakoribb, mint hinnénk.
PR cikk
A szerző cikkei

A mosógép helyes használata egyáltalán nem olyan magától értetődő, mint amennyire elsőre tűnik, és mindenki legalább egyszer átesik valamilyen mosási katasztrófán. Érdemes időnként átböngészni az ajánlatokat, ahol látszik, mennyire eltérők a modern készülékek tudása és érzékenysége. 

Dark-haired,Man,Standing,Next,To,A,Washing,Machine,,Unloading,It.
A mosógép helyes használata egyáltalán nem olyan magától értetődő
Fotó: fizz.hu

A leggyakoribb hiba a téves program

A tapasztalatok szerint a rosszul megválasztott program a leggyakoribb hibaforrás. A mosógép rengeteg funkcióval rendelkezik, és sokan a gyorsprogramot választják mindenre, csak mert időt szeretnének spórolni vele. A gond akkor kezdődik, amikor a kedvenc gyapjú pulcsi ugyanazzal a beállítással kerül a dobba, mint a törölközők. A ruhák anyaga eltérő törődést igényel, és ha a jelöléseket nem nézzük meg, könnyen sírással végződhet a mosás.

A mosószer mennyisége is kritikus pont. A pletykák szerint sokan úgy gondolják, ha több a mosószer, tisztább lesz a ruha – a valóság viszont ennek pont az ellenkezője. A mosógép túlhabzik, nem tud rendesen öblíteni, a ruhák pedig merevekké vagy zsíros tapintásúakká válnak. Sőt, hosszú távon a túl sok mosószer lerakódik a dob belsejében, kellemetlen szagot okoz és csökkenti a készülék élettartamát.

Azok a fránya zsebben felejtett holmik…

A piacon rengeteg ruhaszárító sztori kering, de kevesebb szó esik arról, milyen gyakran felejtenek a zsebekben aprócska tárgyakat. A mosógép dobjában landolt papír zsebkendő, pénzérme, sőt még sminktermék is okozott már totális káoszt. A zsebek átvizsgálása nem csak a ruhák védelme miatt fontos, hanem azért is, mert egy rosszul időzített fémdarab akár a dob vagy a csövek károsodását is okozhatja.

Színre színt!

Sokan arról panaszkodnak, hogy a fehér ruháik idővel megszürkülnek. Ez sokszor egyszerű keverési hiba: a világos és sötét anyagokat ugyanabba a mosógép adagolójába dobják, ami lassú, de biztos árnyalatvesztést okoz. A színfogó kendők segíthetnek, de nem helyettesítik a helyes szétválogatást. Emellett a túl magas hőfok is kikezdi a festékanyagokat és az apróbb ruharészek élettartamát.

A túl sok az már sokk!

A ruhák túlpakolása szintén tipikus bakinak számít. A mosógép dobjának megtömése nemcsak a mosás hatékonyságát rontja, hanem a készülék motorját is jobban terheli. Az eredmény: gyűröttebb ruhák, hosszabb száradási idő, és nagyobb esély a meghibásodásra. A dob optimális megtöltése általában háromnegyedig történik, ami biztosítja, hogy a textíliák szabadon mozoghassanak.

Az előkészületek nem maradhatnak el!

A szennyes előkezelése is kihagyhatatlan lépés, amelyet sokan kihagynak. A mosógép nem minden folttal birkózik meg – különösen a zsíros, smink- vagy bortípusú szennyeződésekkel. A gyors előkezelés enzimtartalmú sprayvel vagy áztatással sok bosszúságtól menthet meg, hiszen ha a folt egyszer belesül a ruhába magas hőfokon, gyakran végleg ott is marad.

Egyben látva a következő bakikat kell kivédenünk:

  • rossz programválasztás,
  • túl sok mosószer,
  • nem ellenőrzött zsebek,
  • színek keverése,
  • túlpakolt dob,
  • előkezelés kihagyása.

Ha mindezt betartjuk, jóval kevesebb ruhadrámánk lesz, és a kedvenc darabok sem végzik egy mosási horror történet főszereplőjeként. A modern mosógép segítségével akár időt, energiát és pénzt is spórolhatunk – ha megfelelően használjuk.

Ha szeretnél olyan készüléket választani, amely tényleg megkönnyíti a mindennapokat, érdemes átnézni a legújabb modelleket és információkat a fizz.hu oldalon!

(x)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu