Legendák a polcokon – a vásárlók kedvenceit ünnepli a Lidl!

A Lidl Legends válogatásában most olyan termékek kaptak főszerepet, amelyek az idők során valódi klasszikussá váltak. A kampány célja, hogy megünnepelje ezeket az időtálló kedvenceket, amelyek hosszú évek óta bizonyítják: a kiváló minőség és a megfizethető ár tökéletesen megfér egymás mellett.

a frissen sütött, vajjal készült croissant,

a 200 grammos Alesto Selection válogatott dióbél,

a 330 ml-es Milbona kávés tejital három népszerű változata – Latte Macchiato, Espresso Macchiato és Cappuccino,

valamint a klasszikus édességek rajongóinak örök kedvence, a 100 grammos Fin Carré tejcsokoládé.

A november 6-ával induló akcióban most a 200 grammos Alesto Selection válogatott dióbél és a klasszikus, 100 grammos Fin Carré tejcsokoládé vásárolható meg kedvezőbb áron, így a vásárlók nemcsak a megszokott minőséget, hanem valóban kedvező árakat is élvezhetnek.

Minőség és megbízhatóság – a Lidl védjegye

„A Lidl filozófiájának alapja, hogy a kiváló minőségből sosem engedünk, miközben mindig a lehető legjobb árat biztosítjuk vásárlóinknak. Saját márkás termékeink sikere és népszerűsége különösen nagy büszkeséggel tölt el minket. Folyamatosan figyeljük a trendeket és a fogyasztói igényeket, hogy kínálatunkat a legmagasabb szinten tarthassuk – miközben vannak olyan meghatározó termékeink, amelyek évek óta változatlanul a kedvencek közé tartoznak. A Lidl Legends kampányban éppen ezeket, a valódi klasszikusokat ünnepeljük” – hangsúlyozza Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.

Saját márkák és hazai partnerek – a siker titka

A Lidl egyik legnagyobb erőssége a saját fejlesztésű márkákban rejlik, amelyek hosszú ideje a vásárlók kedvencei. A jól ismert Pilos, Pikok Pure, Húsfarm és Hazánk Kincsei termékcsaládok nem véletlenül örvendenek töretlen bizalomnak: kiváló minőségű alapanyagokból készülnek, megbízhatóak, és mindenki számára elérhető áron kínálnak alternatívát.

A vállalat különösen büszke a magyar beszállítókra, akik kulcsszerepet játszanak az áruházlánc kínálatában. Számos hazai gyártású termék – köztük a Pilos tejtermékek – nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi piacokon is sikerrel szerepelnek. A Lidl folyamatosan bővíti azon árucikkek körét, amelyek hazai partnerekkel együttműködésben készülnek, ezzel is támogatva a magyar gazdaságot és a fenntartható működést.