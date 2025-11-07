Legendák a polcokon – a vásárlók kedvenceit ünnepli a Lidl!

A Lidl Legends válogatásában most olyan termékek kaptak főszerepet, amelyek az idők során valódi klasszikussá váltak. A kampány célja, hogy megünnepelje ezeket az időtálló kedvenceket, amelyek hosszú évek óta bizonyítják: a kiváló minőség és a megfizethető ár tökéletesen megfér egymás mellett.
A november 6-ával induló akcióban most a 200 grammos Alesto Selection válogatott dióbél és a klasszikus, 100 grammos Fin Carré tejcsokoládé vásárolható meg kedvezőbb áron, így a vásárlók nemcsak a megszokott minőséget, hanem valóban kedvező árakat is élvezhetnek.
Minőség és megbízhatóság – a Lidl védjegye
„A Lidl filozófiájának alapja, hogy a kiváló minőségből sosem engedünk, miközben mindig a lehető legjobb árat biztosítjuk vásárlóinknak. Saját márkás termékeink sikere és népszerűsége különösen nagy büszkeséggel tölt el minket. Folyamatosan figyeljük a trendeket és a fogyasztói igényeket, hogy kínálatunkat a legmagasabb szinten tarthassuk – miközben vannak olyan meghatározó termékeink, amelyek évek óta változatlanul a kedvencek közé tartoznak. A Lidl Legends kampányban éppen ezeket, a valódi klasszikusokat ünnepeljük” – hangsúlyozza Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.
Saját márkák és hazai partnerek – a siker titka
A Lidl egyik legnagyobb erőssége a saját fejlesztésű márkákban rejlik, amelyek hosszú ideje a vásárlók kedvencei. A jól ismert Pilos, Pikok Pure, Húsfarm és Hazánk Kincsei termékcsaládok nem véletlenül örvendenek töretlen bizalomnak: kiváló minőségű alapanyagokból készülnek, megbízhatóak, és mindenki számára elérhető áron kínálnak alternatívát.
A vállalat különösen büszke a magyar beszállítókra, akik kulcsszerepet játszanak az áruházlánc kínálatában. Számos hazai gyártású termék – köztük a Pilos tejtermékek – nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi piacokon is sikerrel szerepelnek. A Lidl folyamatosan bővíti azon árucikkek körét, amelyek hazai partnerekkel együttműködésben készülnek, ezzel is támogatva a magyar gazdaságot és a fenntartható működést.
A vásárlói visszajelzések és a szakmai elismerések egyaránt bizonyítják, hogy a Lidl saját márkás kínálata minőségben és ár-érték arányban is felveszi a versenyt a legismertebb prémium márkákkal.
Fedezze fel a Lidl Legends világát!
A Lidl legújabb kampánya igazi időutazás a vásárlók kedvenc ízei között – olyan finomságokat idéz meg, amelyek az évek során valódi ikonokká váltak. Érdemes fellapozni az aktuális akciós újságot, és újra felfedezni ezeket a klasszikus kedvenceket, hiszen a legendás minőség most legendásan kedvező áron érhető el.
