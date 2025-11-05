Tévhit vagy valóság? 5 tévhit a kötelező biztosításról, amit még mindig sokan elhisznek (x)

Bárcsak így lenne! Sok autós azt hiszi, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás minden káreseményt fedez, akár az ő kocsijukat éri sérülés, akár másét. A valóság azonban ennél jóval prózaibb. A kötelező biztosítás kizárólag a másoknak okozott károkat fedezi a biztosítási feltételekben foglaltak szerint, tehát ha egy vadromantikus randevú során véletlenül nekimész egy fának, sajnos a saját autódat magadnak kell javíttatnod.
Ez olyan, mint az akciós virsli: azt hisszük, ami olcsóbb, biztos gyengébb minőségű. Nos, a biztosítások esetében ez nem feltétlenül igaz! A kötelező biztosítás alapvetően ugyanazokat a károkat fedezi, függetlenül attól, hogy drága vagy olcsó. A különbség inkább az egyes biztosítók kedvezményeiben rejlik, szóval ha találsz egy jó ajánlatot, ne habozz!
Ez a klasszikus „ha nem látom, nincs is ott” esete. Sajnos, akkor is kötelező fenntartani a biztosítást, ha az autó hónapok óta csak a garázsban pihen, és legfeljebb a macskád ugrik rá néha. Ha nincs érvényes köteleződ, komoly bírságra számíthatsz, még akkor is, ha az autód közben egy centit sem mozdult.
Sokan úgy gondolják, hogy a biztosítóváltás kizárólag az év végén lehetséges, pedig több olyan helyzet is van, amikor év közben simán lecserélheted a biztosítódat. Ilyen például, ha eladod az autódat és újat vásárolsz, hiszen ilyenkor nyugodtan szerződhetsz másik biztosítóhoz. Sőt, fontos tudni azt is, hogy a biztosítási évfordulód nem feltétlenül december 31., hanem bármikor év közben lehet – és ezeken az évfordulókon is simán válthatsz. Érdemes tehát körülnézni, hogy mikor jár le a te biztosítási éved, mert könnyen találhatsz egy sokkal kedvezőbb ajánlatot. Ha kíváncsi vagy, mennyiért köthetnél most biztosítást, egy gyors kalkulációra bármikor érdemes rászánni pár percet.
Nos, valóban van benne valami misztikus: a „bonus-malus” kifejezés úgy hangzik, mint valami furcsa varázsige, pedig egyszerűbb, mint gondolnád. Röviden: aki nem okoz kárt, jutalmat (bonus), vagyis kedvezményt kap, aki pedig gyakran okoz balesetet, büntetést (malus), azaz magasabb díjat fizet. Magyarán: megéri óvatosnak lenni, mert így minden évben kevesebbet fizethetsz. Egyszerű, nem igaz?
Szóval, mielőtt hagyod, hogy ezek a tévhitek tovább bonyolítsák az életed, állj meg egy pillanatra és nézz utána, pontosan mire is vagy jogosult. A kötelező biztosítás nem ördöngösség, csak egy kicsit oda kell figyelni rá. Ne dőlj be a tévhiteknek, hanem inkább szánj pár percet arra, hogy megnézd, minden rendben van-e a saját biztosításoddal! Ki tudja, lehet, hogy már régóta egy kedvezőbb ajánlat vár rád – csak kattintanod kell!
