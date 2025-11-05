Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tévhit vagy valóság? 5 tévhit a kötelező biztosításról, amit még mindig sokan elhisznek (x)

PR cikk
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 16:50
bónuszrendszerautó-motorkötelező biztosítás
A kötelező biztosítás nem tartozik épp a legizgalmasabb témák közé, de valljuk be, muszáj vele foglalkozni, ha autód van. A gond csak az, hogy még mindig rengeteg tévhit kering róla, amit sokan tényként kezelnek. Lássuk, mik ezek, és tegyük végre tisztába őket – lehetőleg egy kis humorral fűszerezve!
PR cikk
A szerző cikkei

1. tévhit: „A kötelező mindent fizet!”

Bárcsak így lenne! Sok autós azt hiszi, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás minden káreseményt fedez, akár az ő kocsijukat éri sérülés, akár másét. A valóság azonban ennél jóval prózaibb. A kötelező biztosítás kizárólag a másoknak okozott károkat fedezi a biztosítási feltételekben foglaltak szerint, tehát ha egy vadromantikus randevú során véletlenül nekimész egy fának, sajnos a saját autódat magadnak kell javíttatnod.

A kötelező biztosítás nem ördöngösség, csak egy kicsit oda kell figyelni rá / Fotó: union.hu

2. tévhit: „Ha olcsóbb a kötelező, rosszabbul járok!”

Ez olyan, mint az akciós virsli: azt hisszük, ami olcsóbb, biztos gyengébb minőségű. Nos, a biztosítások esetében ez nem feltétlenül igaz! A kötelező biztosítás alapvetően ugyanazokat a károkat fedezi, függetlenül attól, hogy drága vagy olcsó. A különbség inkább az egyes biztosítók kedvezményeiben rejlik, szóval ha találsz egy jó ajánlatot, ne habozz!

3. tévhit: „Nem kell biztosítás, ha nem használom az autót!”

Ez a klasszikus „ha nem látom, nincs is ott” esete. Sajnos, akkor is kötelező fenntartani a biztosítást, ha az autó hónapok óta csak a garázsban pihen, és legfeljebb a macskád ugrik rá néha. Ha nincs érvényes köteleződ, komoly bírságra számíthatsz, még akkor is, ha az autód közben egy centit sem mozdult.

4. tévhit: „Nem cserélhetek biztosítót év közben!”

Sokan úgy gondolják, hogy a biztosítóváltás kizárólag az év végén lehetséges, pedig több olyan helyzet is van, amikor év közben simán lecserélheted a biztosítódat. Ilyen például, ha eladod az autódat és újat vásárolsz, hiszen ilyenkor nyugodtan szerződhetsz másik biztosítóhoz. Sőt, fontos tudni azt is, hogy a biztosítási évfordulód nem feltétlenül december 31., hanem bármikor év közben lehet – és ezeken az évfordulókon is simán válthatsz. Érdemes tehát körülnézni, hogy mikor jár le a te biztosítási éved, mert könnyen találhatsz egy sokkal kedvezőbb ajánlatot. Ha kíváncsi vagy, mennyiért köthetnél most biztosítást, egy gyors kalkulációra bármikor érdemes rászánni pár percet.

5. tévhit: „A bonus-malus rendszer érthetetlen és haszontalan!”

Nos, valóban van benne valami misztikus: a „bonus-malus” kifejezés úgy hangzik, mint valami furcsa varázsige, pedig egyszerűbb, mint gondolnád. Röviden: aki nem okoz kárt, jutalmat (bonus), vagyis kedvezményt kap, aki pedig gyakran okoz balesetet, büntetést (malus), azaz magasabb díjat fizet. Magyarán: megéri óvatosnak lenni, mert így minden évben kevesebbet fizethetsz. Egyszerű, nem igaz?

Röviden összefoglalva…

Szóval, mielőtt hagyod, hogy ezek a tévhitek tovább bonyolítsák az életed, állj meg egy pillanatra és nézz utána, pontosan mire is vagy jogosult. A kötelező biztosítás nem ördöngösség, csak egy kicsit oda kell figyelni rá. Ne dőlj be a tévhiteknek, hanem inkább szánj pár percet arra, hogy megnézd, minden rendben van-e a saját biztosításoddal! Ki tudja, lehet, hogy már régóta egy kedvezőbb ajánlat vár rád – csak kattintanod kell!

(x)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu