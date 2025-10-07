Rekordsikerrel zárult a XIXO nyári nyereményjátéka

Óriási érdeklődés mellett ért véget a XIXO történetének eddigi legnagyobb nyári promóciója. A 2025. július 1. és augusztus 31. között futó kódfeltöltős játékban rengeteg játékos vett részt, akik lelkesen küldték be kódjaikat, ezzel a tavalyi évhez képest is érezhető növekedést hozva. A kampány végén két szerencsés nyertes egyenként 10 millió forinttal lett gazdagabb, amelyet október elején, Szikszón vehettek át.

Kétszer 10 millió forint talált gazdára. / Fotó: XIXO

A 9 hét alatt közel 9000 nyeremény talált gazdára: a két fődíj mellett 27 értékes heti ajándék (köztük iPhone 16, AirPods Pro és JBL Xtreme 4 hangszóró), valamint több ezer azonnali meglepetés, például XIXO dzseki, zokni, párna és tálca termék.

A játék hatalmas visszhangot váltott ki, és bebizonyította, hogy a XIXO közössége nyáron is aktív, lelkes és nyitott az izgalmas élményekre.

Vecsei Márton, a XIXO márkavezetője így értékelte az idei kampányt:

„Ez a promóció minden várakozásunkat felülmúlta. Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan kampányt hozhattunk létre, amely rendkívül sok embert ért el, és rengeteg vásárlónknak adott lehetőséget arra, hogy értékes nyereményekért játszhasson. Külön öröm számunkra, hogy a játék nemcsak hozzájárult a XIXO további piaci erősödéséhez, hanem a fogyasztóink számára is izgalmas élményeket hozott.”

A XIXO a jövőben is hasonlóan izgalmas kampányokkal készül, hogy a fogyasztóknak ne csak frissítő ízélményt, hanem valódi értéket is nyújtson.

Az átadásról készült videót is érdemes megnézni!