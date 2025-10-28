Egyszerűsítsd az életed, válts most e-számlára és nyerj!

Kényelmesebb mindennapok, kevesebb papír

A digitális számlázás nemcsak trendi, hanem nagyon praktikus is. Nem kell többé papírokat rendezgetni, postára rohangálni vagy attól tartani, hogy valami elkeveredik. Az MVM e-számlái biztonságosan, egy helyen megtalálhatók: az online ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next appban. Így bármikor, bárhonnan könnyedén befizetheted a számláidat, akár egy kávé mellett, vagy épp utazás közben.

A korábbi számlák visszakeresése is egy pillanat, így pontosan nyomon követheted a fogyasztásodat és a háztartási kiadásokat. Ez nemcsak kényelmes, hanem segít tudatosabban kezelni az energiafogyasztásod és a pénzügyeidet is.

Forrás: MVM

Válts most e-számlára és nyerj!

Ha eddig halogattad a digitális átállást, most igazán megéri belevágni. Az MVM e-számla kampányában minden ügyfél, aki október 15. és november 30. között elektronikus számlára vált, automatikusan részt vesz a nyereményjátékban. A decemberi sorsoláson 50 db 20 000 Ft értékű webshop utalvány és egy 300 000 Ft-os belföldi utazási ajándékkártya talál gazdára. Vagyis nemcsak kényelmet nyersz, hanem akár egy kis extra élményt is – például egy pihentető hétvégét vagy egy családi kiruccanást.

Jót teszel magadnak és a bolygónak is

Az e-számlára váltással nemcsak a saját életedet egyszerűsíted, hanem a környezetet is óvod. A papírmentes ügyintézés csökkenti a papírfelhasználást és a postai szállításból adódó környezetterhelést, ez pedig egy apró, de fontos lépés a fenntarthatóbb jövő felé.

A digitális számlázásra való átállás mindössze néhány percet vesz igénybe: regisztrálhatsz online ügyfélszolgálatunkon vagy az MVM Next mobilapplikációban. Egy a lépéseket részletesen bemutató kisfilm segítségével még mankót is kaphatsz ahhoz, hogy valóban gyerekjáték legyen a váltás.

A digitális váltás tehát sokkal többet ad, mint gondolnád: több szabadidőt, nagyobb kényelmet, kevesebb papírt és akár egy felejthetetlen utazást is.

Ha megnéznéd a részleteket, kattints: https://www.mvmnext.hu/kapcsoljdigitalisra