BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyszerűsítsd az életed, válts most e-számlára és nyerj!

PR cikk
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 23:59
MVM Nexte-számla
Papírszámlák, keresgélés a fiók mélyén, sorban állás a postán… Ismerős helyzet? Ha igen, van egy jó hírünk: most egyetlen apró váltással nemcsak megszabadulhatsz a papírhalmoktól, hanem kényelmesebbé teheted mindennapjaidat – ráadásul értékes ajándékokat is nyerhetsz. Ha november 30-ig e-számlára váltasz az MVM Nextnél, akkor esélyed lesz megnyerni az 50 db 20 000 Ft-os webshop utalvány egyikét, vagy akár a 300 000 Ft-os fődíjért is versenybe szállhatsz.

Kényelmesebb mindennapok, kevesebb papír

A digitális számlázás nemcsak trendi, hanem nagyon praktikus is. Nem kell többé papírokat rendezgetni, postára rohangálni vagy attól tartani, hogy valami elkeveredik. Az MVM e-számlái biztonságosan, egy helyen megtalálhatók: az online ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next appban. Így bármikor, bárhonnan könnyedén befizetheted a számláidat, akár egy kávé mellett, vagy épp utazás közben. 

A korábbi számlák visszakeresése is egy pillanat, így pontosan nyomon követheted a fogyasztásodat és a háztartási kiadásokat. Ez nemcsak kényelmes, hanem segít tudatosabban kezelni az energiafogyasztásod és a pénzügyeidet is. 

Forrás: MVM

Válts most e-számlára és nyerj!

Ha eddig halogattad a digitális átállást, most igazán megéri belevágni. Az MVM e-számla kampányában minden ügyfél, aki október 15. és november 30. között elektronikus számlára vált, automatikusan részt vesz a nyereményjátékban. A decemberi sorsoláson 50 db 20 000 Ft értékű webshop utalvány és egy 300 000 Ft-os belföldi utazási ajándékkártya talál gazdára. Vagyis nemcsak kényelmet nyersz, hanem akár egy kis extra élményt is – például egy pihentető hétvégét vagy egy családi kiruccanást. 

Jót teszel magadnak és a bolygónak is

Az e-számlára váltással nemcsak a saját életedet egyszerűsíted, hanem a környezetet is óvod. A papírmentes ügyintézés csökkenti a papírfelhasználást és a postai szállításból adódó környezetterhelést, ez pedig egy apró, de fontos lépés a fenntarthatóbb jövő felé.

A digitális számlázásra való átállás mindössze néhány percet vesz igénybe: regisztrálhatsz online ügyfélszolgálatunkon vagy az MVM Next mobilapplikációban. Egy a lépéseket részletesen bemutató kisfilm segítségével még mankót is kaphatsz ahhoz, hogy valóban gyerekjáték legyen a váltás. 

A digitális váltás tehát sokkal többet ad, mint gondolnád: több szabadidőt, nagyobb kényelmet, kevesebb papírt és akár egy felejthetetlen utazást is. 

Ha megnéznéd a részleteket, kattints: https://www.mvmnext.hu/kapcsoljdigitalisra 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu