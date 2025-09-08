Az AEO térhódítása és összehangolása a SEO-val

Amikor úgy tűnik, hogy végre mindent rendbe raktál – a technikai SEO-t, a tartalmat, a linképítést –, akkor egyszer csak jön valami új. Most éppen az AEO, vagyis Answer Engine Optimization, válaszoptimalizálás. És valahogy érződik rajta, hogy ez nem egy pillanatnyi hóbort, hanem olyan irány, ami tartósan itt marad.

Az AEO nem listát ad, hanem választ, amit az AI rak össze több forrásból. Ez a válaszoptimalizálás

Fotó: freepik.com

Amikor még csak SEO volt

Emlékszem, amikor először kezdtem komolyabban foglalkozni SEO-val, minden arról szólt, hogyan kerüljünk előrébb a listán. Kulcsszavak, meta leírás, linképítés. Az volt a szentháromság. Akkoriban még lehetett trükközni is. Linkkatalógusok, cikkgyárak, és az a bizonyos „keyword stuffing”, ami ma már inkább szégyen, mint előny.

Aztán a Google szép lassan okosabb lett. Megtanulta, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség. És közben a felhasználók is türelmetlenebbek lettek. Ma már senki sem akar 15 oldalt átnézni, csak hogy megtalálja a választ arra, hogy milyen masszázsfotel jó hátfájásra vagy hogyan kell kovászt készíteni otthon.

AEO – a válaszok új logikája

Ez az, ahol belép az AEO. Nem listát ad, hanem választ. Olyat, amit az AI összerak több forrásból, és azonnal elébed tesz. Nem kell kattintgatnod, csak elolvasod, és kész. Ha belegondolsz, teljesen logikus, a kereső mindig is a felhasználóért volt, és a felhasználó nem linkeket keres, hanem megoldást.

Ami viszont nekünk, akik weboldalakat optimalizálunk, kihívás. Mert most nem elég, hogy SEO-ban ott vagy a top 3-ban. Most az is számít, hogy bekerülj abba a generált válaszblokkba. És itt már más szempontok is előjönnek: kérdés-válasz szerkezet, struktúrált adatok, világos, rövid feleletek.

SEO és AEO együtt

A kettő viszonya kicsit olyan, mint két testvér. A keresőoptimalizálás az idősebb, tapasztaltabb. A válaszoptimalizálás a fiatalabb, aki most kezdi bontogatni a szárnyait, de egyre nagyobb figyelmet kap. És bár elsőre úgy tűnhet, hogy versengenek, valójában kiegészítik egymást.

SEO nélkül nincs alap. Ha az oldalad nem gyors, nem mobilbarát, ha nincs rajta tartalom, amit indexelni lehet, akkor nincs miről beszélni. Az AEO ehhez képest egy új réteg. Olyan, mint amikor nemcsak látszani akarsz a piacon, hanem megszólalni is.