Amit érdemes tudni az életbiztosításokról (x)

Ahogy idősödünk egyre nagyobb jelentősége lesz, hogy előre gondolkodjunk, és olyan döntéseket hozzunk, amelyek megkönnyítik szeretteink életét egy váratlan esemény esetén. Ebben az összefoglalóban áttekintjük, milyen típusú életbiztosítások nyújthatnak segítséget, ha váratlan helyzetekkel kell szembenéznünk – legyen szó betegségről, balesetről vagy más nehézségekről.
Egyszer sajnos eljön a pillanat, amikor már nem leszünk, azonban szeretnénk szeretteinket anyagi biztonságban tudni. Még fontosabb ez olyankor, ha a család megélhetése nagyban függ a mi jövedelmünktől, illetve amikor gyermeket vállalunk, és szeretnénk a legváratlanabb, legrosszabb forgatókönyv esetén is gondoskodni a nevelkedéséhez szükséges anyagi feltételekről. Az életbiztosításoknak köszönhetően akár jelentős összeg juthat a szeretteinknek az ilyen esetekben, attól függően, hogy milyen biztosítási összeget választunk a szerződéskötéskor. Az életbiztosításoknak létezik olyan megtakarítással kombinált változata is, amely esetén amennyiben a biztosított a meghatározott tartamon belül nem halálozik el, akkor lejárati szolgáltatást nyújt.
Amikor minden területen kiegyensúlyozottak vagyunk, akkor nem gondolkodunk azon, hogy mikor és hogyan fordulhat esetleg rossz irányba az életünk. Mégis természetes igény, hogy a kiszámíthatatlan körülmények között is megpróbáljuk a lehető legnagyobb biztonságban tudni a kemény munkával megszerzett javainkat, a családunk anyagi stabilitását, a szeretteink jövőjét.
1. Haláleseti (kockázati) életbiztosítás
Ezzel a megoldással elsősorban a nekünk kedves embereket tudhatjuk majd biztonságban a halálesetkor történő kifizetéssel. A biztosító ugyanis arra szerződik, hogy ha a biztosított személy a biztosítás időtartama alatt váratlanul távozik, akkor a kedvezményezetteknek egy előre meghatározott összeget kifizet, amennyiben a szerződési feltételek alapján szolgáltatnia kell. Egy ilyen megoldás segíthet abban, hogy tragédia esetén a kifizetésre kerülő összegnek köszönhetően enyhítsük a rájuk nehezedő terheket, legyen az bankkölcsön, valamilyen tartozás. Az időskori biztosítás pedig a temetési költségek és a hagyatéki terhek kifizetésében nyújthat segítséget szeretteinknek.
2. Elérési biztosítás
Ebben az esetben a biztosító arra szerződik, hogy a tartam lejáratakor a biztosított életben van, a kedvezményezettnek kifizeti az előre választott biztosítási összeget.
3. Vegyes biztosítás
Ez a kockázati és az elérési biztosítás elegye, megtakarítási célú biztosítás, amely esetén a biztosítási esemény lehet a biztosított halála vagy életkor elérése, egyéb esemény bekövetkezése, amikor a biztosító szolgáltat.
A vegyes biztosítás amiatt is népszerű, mert arra is alkalmas, hogy a távozásunk után gondoskodjunk a családunkról, de arra is, hogy anyagi biztonságban teljenek a nyugdíjas évek, vagy egyszerűen segítsük gyermekünket a lakásvásárláskor, a családalapításkor.
