Ilyen volt a 34. Budapest Borfesztivál

Miközben a szőlőhegyeken már javában zajlik a szüret, a fővárosban tartózkodó borkedvelő közönség sem maradt izgalmak nélkül. Szeptember közepén a Budavári Palotanegyedbe ismét különleges hangulatot varázsolt az ősz egyik legjobban várt eseménye, a Budapest Borfesztivál. A koccintásokat őszi napsugarak és ragyogó időjárás kísérte, idilli díszletet kölcsönözve a borkóstoláshoz. Közel 30 ezer látogató között a hazai közönség mellett különösen sok külföldi vendég érkezett idén a négynapos rendezvényre. A fesztivál így már évek óta nem csupán Magyarország egyik legjelentősebb boros eseménye, hanem Közép-Európa rangos találkozóhelye is, ahol a világ bármely tájáról érkező borkedvelő beleszerethet a magyar borokba és találkozhat az itteni szakma nagyjaival. A Borfesztivál idén is gondoskodott arról, hogy sokszínű programjaival valódi értéket kínáljon a közönségnek és a szakma képviselőinek is.

Forrás: Budapest Borfesztivál

2025-ben a Borfesztivál díszvendége a Tri-Nation Alliance volt, amely három távoli ország borvidékeinek különlegességeit hozta el Budapestre. Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika borai önálló standokon, tematikus bemutatókon jelentek meg, és sok látogatót vonzottak. Az újvilági stílusok, a friss, üde Sauvignon blanc-ok, a komplex Shirazok és a karakteres Pinotage borok egyaránt felfrissítették a fesztivál kínálatát, és új perspektívát nyújtottak a borkedvelőknek.

Az egyik legizgalmasabb pontnak a megújult VinAgora Interaktív Bortér bizonyult, mely rögtön a tudásra szomjas közönség egyik kedvenc helyszínévé vált. Több mint 1500 látogató vetette bele magát a játékos kihívásokba, ahol a borok világát szórakoztató, mégis tartalmas feladatokon keresztül fedezhették fel. Az állomások és ügyességi pályák teljesítése nemcsak mosolyt csalt az arcokra, hanem egy-egy apró meglepetéssel is megjutalmazta a résztvevőket.

Azok a látogatók is élményekkel gazdagodhattak, akik csak elsétáltak az Interaktív sátor mellett, hiszen itt közvetlenül a borászoktól lehetett apró titkokat és izgalmas érdekességeket hallani. A kötetlen hangulatú, mégis szakmailag igényes pop-up kóstolók körül nem véletlenül volt nyüzsgés. Minden korty mögött személyes élmények, családi hagyományok és szenvedéllyel végzett munka tárult fel a borok kóstoltatása által, 15 borász közreműködésével.