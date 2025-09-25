Ilyen volt a 34. Budapest Borfesztivál

Miközben a szőlőhegyeken már javában zajlik a szüret, a fővárosban tartózkodó borkedvelő közönség sem maradt izgalmak nélkül. Szeptember közepén a Budavári Palotanegyedbe ismét különleges hangulatot varázsolt az ősz egyik legjobban várt eseménye, a Budapest Borfesztivál. A koccintásokat őszi napsugarak és ragyogó időjárás kísérte, idilli díszletet kölcsönözve a borkóstoláshoz. Közel 30 ezer látogató között a hazai közönség mellett különösen sok külföldi vendég érkezett idén a négynapos rendezvényre. A fesztivál így már évek óta nem csupán Magyarország egyik legjelentősebb boros eseménye, hanem Közép-Európa rangos találkozóhelye is, ahol a világ bármely tájáról érkező borkedvelő beleszerethet a magyar borokba és találkozhat az itteni szakma nagyjaival. A Borfesztivál idén is gondoskodott arról, hogy sokszínű programjaival valódi értéket kínáljon a közönségnek és a szakma képviselőinek is.
2025-ben a Borfesztivál díszvendége a Tri-Nation Alliance volt, amely három távoli ország borvidékeinek különlegességeit hozta el Budapestre. Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika borai önálló standokon, tematikus bemutatókon jelentek meg, és sok látogatót vonzottak. Az újvilági stílusok, a friss, üde Sauvignon blanc-ok, a komplex Shirazok és a karakteres Pinotage borok egyaránt felfrissítették a fesztivál kínálatát, és új perspektívát nyújtottak a borkedvelőknek.
Az egyik legizgalmasabb pontnak a megújult VinAgora Interaktív Bortér bizonyult, mely rögtön a tudásra szomjas közönség egyik kedvenc helyszínévé vált. Több mint 1500 látogató vetette bele magát a játékos kihívásokba, ahol a borok világát szórakoztató, mégis tartalmas feladatokon keresztül fedezhették fel. Az állomások és ügyességi pályák teljesítése nemcsak mosolyt csalt az arcokra, hanem egy-egy apró meglepetéssel is megjutalmazta a résztvevőket.
Azok a látogatók is élményekkel gazdagodhattak, akik csak elsétáltak az Interaktív sátor mellett, hiszen itt közvetlenül a borászoktól lehetett apró titkokat és izgalmas érdekességeket hallani. A kötetlen hangulatú, mégis szakmailag igényes pop-up kóstolók körül nem véletlenül volt nyüzsgés. Minden korty mögött személyes élmények, családi hagyományok és szenvedéllyel végzett munka tárult fel a borok kóstoltatása által, 15 borász közreműködésével.
A fesztiválhangulathoz idén gazdag zenei kínálat társult. Az MVM színpad előtti lounge területen, ahol könnyűzenei formációk, igényes előadók és hangulatos jazz produkciók váltották egymást, összegyűltek a vendégek és önfeledten élvezték a nyári estéket idéző hangulatot. A zene és a bor együttállása sokak számára különleges atmoszférát teremtett a Halászó gyerekek teraszán, de a színpad zenei programjai mellett a Kvaterka beszélgetések is sokakat oda vonzottak. Ismert borászok osztották meg egymással és a közönséggel gondolataikat, történeteiket, és bepillantást engedtek a mindennapi munkájuk kulisszái mögé.
A Borfesztiválon több, mint ezer bort lehetett megkóstolni, amihez természetesen a megfelelő gasztronómiai felhozatal sem maradt el. A vendégeket prémium minőségű, változatos gourmet falatok, hazai és nemzetközi ínyencségek, sztáréttermek fogásai, valamint igényesen elkészített street food különlegességek csábították. Mindenki megtalálhatta a poharához illő falatot, akár elegáns vacsorára vagy egy könnyed fesztiválhangulatú harapnivalóra vágyott.
A Borfesztivál programjai nem álltak meg a borkóstolás és a szakmai élményeknél. A Mitiszol? Party VIP csütörtöktől szombatig pezsdítette fel az esti fesztiváléletet. A rendezvény évek óta formálódó új arca azt hivatott megmutatni, mennyire sokrétű élményt nyújt a Borfesztivál: a szakmai tartalmak mélységétől egészen a könnyed, felszabadult pillanatokig.
A borkedvelők közössége és a rendezvény különleges hangulata ismét megerősítette, hogy a Budapest Borfesztivál egy nagyszabású esemény, olyan találkozóhely, ahol a minőség és az értékek kapnak központi szerepet. Itt mindenki a maga módján élheti át a fesztivált: van, aki egy-egy különleges borfajtát fedez fel, másokat a szakmai beszélgetések vonzanak, és akadnak olyanok is, akiknek a közösségi élmény, a barátokkal töltött esték vagy épp a zenés programok adják a legmaradandóbb emléket. Bár mindannyian más élményt keresünk, a Budavári Palota falai között a történeteink mégis közösek.
