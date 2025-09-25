Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ilyen volt a 34. Budapest Borfesztivál

PR cikk
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 23:56
Budapest BorfesztiválBudavári Palota
Élmények, ízek és találkozások a Budavári Palotában

Miközben a szőlőhegyeken már javában zajlik a szüret, a fővárosban tartózkodó borkedvelő közönség sem maradt izgalmak nélkül. Szeptember közepén a Budavári Palotanegyedbe ismét különleges hangulatot varázsolt az ősz egyik legjobban várt eseménye, a Budapest Borfesztivál. A koccintásokat őszi napsugarak és ragyogó időjárás kísérte, idilli díszletet kölcsönözve a borkóstoláshoz. Közel 30 ezer látogató között a hazai közönség mellett különösen sok külföldi vendég érkezett idén a négynapos rendezvényre. A fesztivál így már évek óta nem csupán Magyarország egyik legjelentősebb boros eseménye, hanem Közép-Európa rangos találkozóhelye is, ahol a világ bármely tájáról érkező borkedvelő beleszerethet a magyar borokba és találkozhat az itteni szakma nagyjaival. A Borfesztivál idén is gondoskodott arról, hogy sokszínű programjaival valódi értéket kínáljon a közönségnek és a szakma képviselőinek is.

Forrás: Budapest Borfesztivál

2025-ben a Borfesztivál díszvendége a Tri-Nation Alliance volt, amely három távoli ország borvidékeinek különlegességeit hozta el Budapestre. Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Afrika borai önálló standokon, tematikus bemutatókon jelentek meg, és sok látogatót vonzottak. Az újvilági stílusok, a friss, üde Sauvignon blanc-ok, a komplex Shirazok és a karakteres Pinotage borok egyaránt felfrissítették a fesztivál kínálatát, és új perspektívát nyújtottak a borkedvelőknek. 

Az egyik legizgalmasabb pontnak a megújult VinAgora Interaktív Bortér bizonyult, mely rögtön a tudásra szomjas közönség egyik kedvenc helyszínévé vált. Több mint 1500 látogató vetette bele magát a játékos kihívásokba, ahol a borok világát szórakoztató, mégis tartalmas feladatokon keresztül fedezhették fel. Az állomások és ügyességi pályák teljesítése nemcsak mosolyt csalt az arcokra, hanem egy-egy apró meglepetéssel is megjutalmazta a résztvevőket.

Azok a látogatók is élményekkel gazdagodhattak, akik csak elsétáltak az Interaktív sátor mellett, hiszen itt közvetlenül a borászoktól lehetett apró titkokat és izgalmas érdekességeket hallani. A kötetlen hangulatú, mégis szakmailag igényes pop-up kóstolók körül nem véletlenül volt nyüzsgés. Minden korty mögött személyes élmények, családi hagyományok és szenvedéllyel végzett munka tárult fel a borok kóstoltatása által, 15 borász közreműködésével.

Forrás: Budapest Borfesztivál

A fesztiválhangulathoz idén gazdag zenei kínálat társult. Az MVM színpad előtti lounge területen, ahol könnyűzenei formációk, igényes előadók és hangulatos jazz produkciók váltották egymást, összegyűltek a vendégek és önfeledten élvezték a nyári estéket idéző hangulatot. A zene és a bor együttállása sokak számára különleges atmoszférát teremtett a Halászó gyerekek teraszán, de a színpad zenei programjai mellett a Kvaterka beszélgetések is sokakat oda vonzottak. Ismert borászok osztották meg egymással és a közönséggel gondolataikat, történeteiket, és bepillantást engedtek a mindennapi munkájuk kulisszái mögé.

A Borfesztiválon több, mint ezer bort lehetett megkóstolni, amihez természetesen a megfelelő gasztronómiai felhozatal sem maradt el. A vendégeket prémium minőségű, változatos gourmet falatok, hazai és nemzetközi ínyencségek, sztáréttermek fogásai, valamint igényesen elkészített street food különlegességek csábították. Mindenki megtalálhatta a poharához illő falatot, akár elegáns vacsorára vagy egy könnyed fesztiválhangulatú harapnivalóra vágyott.

A Borfesztivál programjai nem álltak meg a borkóstolás és a szakmai élményeknél. A Mitiszol? Party VIP csütörtöktől szombatig pezsdítette fel az esti fesztiváléletet. A rendezvény évek óta formálódó új arca azt hivatott megmutatni, mennyire sokrétű élményt nyújt a Borfesztivál: a szakmai tartalmak mélységétől egészen a könnyed, felszabadult pillanatokig.

Forrás: Budapest Borfesztivál

A borkedvelők közössége és a rendezvény különleges hangulata ismét megerősítette, hogy a Budapest Borfesztivál egy nagyszabású esemény, olyan találkozóhely, ahol a minőség és az értékek kapnak központi szerepet. Itt mindenki a maga módján élheti át a fesztivált: van, aki egy-egy különleges borfajtát fedez fel, másokat a szakmai beszélgetések vonzanak, és akadnak olyanok is, akiknek a közösségi élmény, a barátokkal töltött esték vagy épp a zenés programok adják a legmaradandóbb emléket. Bár mindannyian más élményt keresünk, a Budavári Palota falai között a történeteink mégis közösek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu