Így lett kigyúrt vámpír Tordai István

„Korábban eljátszhattam a 007-es ügynököt, ami után számos felkérés érkezett és készíthetünk újabb és újabb nemzetközi filmeket világmárkák számára. A titkosügynök szerep miatt anno húsz kilót fogytam két és fél hónap alatt, hogy beleférjek a nyolcvan kilós férfire szabott öltönybe a forgatás napján. Most vámpír szerepre készültem egy olasz divat világmárka számára, melynek reklámarcai többek között Neymar, Bruce Willis vagy Lewis Hamilton. Tudtam, hogy ez nagy lehetőség egy magyar műsorvezető számára” – kezdte a magyar James Bond.

Kemény munka előzte meg a reklámfilm készítését

„Az elfogadott forgatókönyv szerint a film természetfeletti főhőse félelmetes, de egyúttal vonzó is, vagyis a mostanság oly felkapott menő vámpír. Van a filmben egy jelenet, amelyben a főszereplő valamelyest izmos felsőteste látszik tetoválásokkal. Tudtam, hogy a tetoválásokat utómunkával is el tudjuk készíteni, élethű izmokat viszont nem tudunk rajzolni, rajtam pedig nem sok izom volt, ezért kezdetét vette a rémálom” – tette hozzá a műsorvezető.

Tordai István napi hat órát edzett a reklám kedvéért

„Három hetem volt a forgatás napjáig, ami nagyon kevés idő izomépítésre. Tudtam, hogy annál többet kell edzenem, mintha konditerembe mennék napi két órára, ezért nekiláttam otthon. Minden egyes nap olyan hat órát edzettem, de nem egyfolytában, mert azt nem bírtam volna. Reggel elkezdtem a mozgást és este fejeztem be, de időben elosztva tornáztam, közben pedig végeztem a napi feladataimat. Összességében napi ezer lábemelést és hatszáz fekvőtámaszt csináltam, majd a forgatás napjára összejött a valamelyest izmos vámpír felsőtest.”

Forrás: Shutterstock

Megváltoztatta a forgatás az életvitelét

„Nagyon megterhelő volt, de mint a korábbi munkáink nagy részében, ezúttal is én írtam a forgatókönyvet és a filmet is mi készítettük, ezért csak magamat hibáztathatom a szenvedésért, de nem teszem, mert jót tett. A forgatás után már hiányzott a rendszeres mozgás, ezért elkezdtem konditerembe járni és néhány hónapja e tevékenységem töretlen. Megjegyzem nem is fogom abbahagyni, mert jöttek új felkérések” – mondta Tordai István.